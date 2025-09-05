Едим овощи и фрукты неправильно: сколько на самом деле нужно в день

Известный британский шеф-повар Джейми Оливер выступил с резкой критикой популярного совета о том, что для здоровья достаточно съедать пять порций фруктов и овощей в день. По его словам, эта рекомендация, десятилетиями звучавшая в общественных кампаниях, на самом деле не отражает реальных потребностей организма.

Почему пять порций недостаточно

Действующие нормы, закреплённые Национальной службой здравоохранения Великобритании и поддержанные Всемирной организацией здравоохранения, предлагают взрослым употреблять пять порций по 80 граммов ежедневно. Однако, как утверждает Оливер, этот показатель был выбран когда-то как компромисс — проще сказать "пять", чем призывать к более серьёзным цифрам.

"Чтобы действительно почувствовать разницу, нужно стремиться к семи, а лучше к одиннадцати порциям в день", — отметил шеф-повар Джейми Оливер.

Научные доказательства

Современные исследования всё чаще подтверждают его позицию: чем выше потребление овощей и фруктов, тем ниже риск хронических заболеваний и тем лучше долгосрочные показатели здоровья. Ученые отмечают, что употребление до одиннадцати порций в день приносит больше пользы, чем привычные "пять".

Практическое решение от Оливера

Чтобы сделать новую норму реальностью, повар подготовил серию рецептов, которые помогут легко включить больше свежих продуктов в ежедневный рацион. Его новая книга "Питайтесь правильно", которая выйдет 11 сентября 2025 года, будет целиком посвящена идее "одиннадцати порций в день".

В ней акцент сделан не только на пользе, но и на доступности: блюда рассчитаны так, чтобы овощи и фрукты стали привычной частью рациона, а не редким дополнением.

Новая дискуссия о здоровом питании

Выступление Джейми Оливера вновь открыло важный спор: где проходит граница между минимальной нормой и реальной заботой о здоровье? Его позиция совпадает с мнением многих врачей и исследователей, которые призывают пересмотреть устаревший принцип "пять в день" и стремиться к более высоким показателям.

В конечном итоге цель остаётся неизменной — снизить уровень заболеваний, связанных с питанием, и сделать здоровый образ жизни доступным каждому.