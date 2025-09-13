Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Rainer Zenz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:33

Три ложки перед сном: странный ритуал, который изменит ваше отношение к сметане — опубликованы исследования

Сметана 10% или 15%: диетологи назвали оптимальную жирность для здоровья

Сметана традиционно вызывает споры среди тех, кто старается придерживаться правильного питания. Одни считают её слишком жирным и "тяжёлым" продуктом, другие — ценным источником питательных веществ. Диетологи сходятся во мнении: при грамотном выборе и умеренном употреблении сметана может стать полезной частью рациона.

Почему важна жирность

Жирность продукта определяет не только его калорийность, но и пищевую ценность. Жиры помогают организму усваивать кальций и витамин D, поддерживают работу гормональной системы и дают ощущение насыщения. Более жирная сметана дольше переваривается, что снижает риск переедания.

10% — облегчённый вариант

Сметана с пониженной жирностью кажется идеальным решением для тех, кто считает калории. Но у неё есть и минусы: из-за недостатка насыщенных жиров она хуже влияет на гормональный баланс. Кроме того, производители нередко добавляют в такие продукты загустители, которые могут вызывать дискомфорт в пищеварении.

15% — золотая середина

Многие специалисты называют сметану с жирностью 15% оптимальной. В ней достаточно жиров для усвоения витаминов, но калорийность умеренная. Такая сметана сохраняет кремовую текстуру, при этом не вызывает тяжести после еды.

20% — выбор без ограничений

Более насыщенная по вкусу и консистенции сметана подходит тем, кто не придерживается строгого контроля калорий. Однако при склонности к перееданию регулярное употребление 20% продукта может замедлить процесс похудения.

Как выбрать качественную сметану

При покупке важно обращать внимание на состав. Натуральная сметана должна включать только сливки и закваску. Наличие растительных жиров, крахмала или загустителей говорит о том, что продукт является "сметанным продуктом", а не классической сметаной.

Роль в рационе

Сметана может быть частью здорового питания, если употреблять её в разумных количествах. Для тех, кто контролирует вес, важен размер порции. Добавленная в суп, салат или соус ложка сметаны придаст блюду вкус и пользу, но не перегрузит организм лишними калориями.

Три интересных факта

  1. В Древней Руси сметана считалась праздничным продуктом и подавалась только к особым случаям.
  2. В сметане содержатся пробиотики, которые помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника.
  3. В некоторых странах Восточной Европы сметана используется даже в выпечке, делая тесто мягче и воздушнее.

