Забудьте о кофе: короткий сон повышает внимание на 35% — NASA подтверждает это годами
Короткий дневной сон может быть не менее полезен для здоровья, чем полноценный ночной отдых. По данным научных исследований, он улучшает настроение, помогает мозгу быстрее обучаться, снижает уровень стресса и способствует консолидации памяти — процессу, при котором лишняя информация удаляется, а пространство освобождается для новой. Об этом рассказала невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.
Как устроен сон
По словам специалиста, непрерывный сон делится на несколько стадий.
Первая из них — медленный сон, включающий разные фазы:
- дремота, во время которой замедляется сердцебиение и дыхание, мышцы расслабляются;
- поверхностный сон — мозг перестаёт реагировать на внешние раздражители и готовится к более глубоким стадиям.
Учёные заметили: сразу после этой короткой первой стадии активность мозга возрастает, что объясняет пользу даже непродолжительного отдыха.
Эксперименты с дневным сном
Ряд исследований подтверждает эффективность короткого сна. В одном эксперименте участников просили после дневного отдыха решать нестандартные задачи, и оказалось, что они справлялись быстрее и успешнее, чем те, кто в течение дня не отдыхал.
Другие учёные выдвинули гипотезу: привычка спать днём может замедлять старение мозга на несколько лет. С возрастом объём мозга уменьшается, когнитивные способности падают, но сон, по предположению исследователей, способен отсрочить эти процессы. Однако убедительных доказательств этому пока нет.
Сон и здоровье мозга
"А здоровый сон и режим дня в целом снижают риск развития нейродегенеративных заболеваний", — заключила Екатерина Демьяновская.
Таким образом, правильный режим сна может стать профилактикой болезней мозга и поддерживать когнитивные функции в норме.
Три интересных факта
- Оптимальная продолжительность дневного сна — около 20-30 минут: этого достаточно, чтобы восстановить силы, но не нарушить ночной отдых.
- В Японии практика короткого сна на рабочем месте ("инемури") считается социально приемлемой и даже поощряется.
- Согласно данным NASA, пилоты после 25-минутного сна повышают уровень внимания и реакцию почти на 35 %.
