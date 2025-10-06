Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кофе с молоком и корицей по-турецки
Кофе с молоком и корицей по-турецки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована вчера в 23:26

Кофе, который не только бодрит, но и лечит: 3 добавки, которые всё меняют

Врач объяснил, как улучшить кофе — добавить корицу, кокосовое масло и тёртый шоколад

Кофе — любимый утренний напиток миллионов людей, но, как утверждают специалисты, его можно сделать ещё полезнее буквально за несколько секунд. Гастроэнтеролог Саураб Сетхи в беседе с Daily Mirror поделился простыми способами, которые помогут не только улучшить вкус кофе, но и усилить его благотворное воздействие на организм.

Корица: аромат и контроль сахара

Первый совет врача — добавить в чашку кофе щепотку корицы. Эта специя не только придаёт напитку приятный аромат и мягкий вкус, но и помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

"В корице содержатся мощные антиоксиданты, и она помогает снизить скачки сахара в крови", — пояснил Саураб Сетхи.

Корица содержит соединения, улучшающие чувствительность клеток к инсулину, что особенно полезно тем, кто следит за уровнем глюкозы или стремится похудеть.

Кроме того, корица обладает противовоспалительными свойствами, помогает регулировать аппетит и поддерживает работу пищеварительной системы.

Кокосовое масло: энергия и питание для мозга

Второй ингредиент, который врач советует добавить в кофе, — кокосовое масло. В нём содержатся среднецепочечные триглицериды (MCT) - особый тип жиров, которые быстро превращаются в энергию, не оседая в жировых запасах.

"Такой напиток снабжает организм энергией и является полезным для мозга", — отметил Сетхи.

Кокосовое масло способствует выработке кетонов — альтернативного источника энергии для нейронов. Поэтому оно особенно полезно при умственной нагрузке и работе, требующей концентрации.

Тёртый чёрный шоколад: антиоксиданты и поддержка микрофлоры

Для дополнительной пользы гастроэнтеролог рекомендует добавить немного тёртого чёрного шоколада. Этот ингредиент не только делает вкус кофе насыщеннее, но и усиливает его антиоксидантные свойства.

"В чёрном шоколаде много полифенолов, которые в сочетании с кофе становятся превосходными питательными веществами для бактерий в кишечнике", — пояснил врач.

Полифенолы способствуют росту полезных микроорганизмов, поддерживают баланс кишечной флоры и снижают уровень воспаления в организме. Кроме того, чёрный шоколад содержит магний и флавоноиды, благотворно влияющие на сосуды и настроение.

Таблица "Сравнение": добавки для полезного кофе

Добавка Основной эффект Дополнительная польза
Корица Снижает уровень сахара в крови Обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием
Кокосовое масло Быстрый источник энергии Поддерживает работу мозга и концентрацию внимания
Чёрный шоколад (тёртый) Питание для микрофлоры кишечника Источник полифенолов и магния

Как приготовить полезный кофе: шаг за шагом

  1. Заварите чашку свежего чёрного кофе — без сахара и сливок.

  2. Добавьте щепотку корицы - по вкусу (можно молотой или в виде палочки).

  3. Влейте ½ чайной ложки кокосового масла и размешайте до однородной консистенции.

  4. Для финального штриха — посыпьте напиток тёртым чёрным шоколадом.

Такой кофе можно пить утром или перед физической и умственной активностью — он бодрит и поддерживает когнитивные функции, не перегружая организм.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: добавлять в кофе сахар и сливки.

  • Последствие: повышение уровня глюкозы и калорийности напитка.

  • Альтернатива: использовать корицу или немного какао для естественной сладости.

  • Ошибка: использовать дешёвый шоколад с сахаром.

  • Последствие: потеря пользы и лишние калории.

  • Альтернатива: выбирать шоколад с содержанием какао не менее 70%.

  • Ошибка: пить кофе натощак.

  • Последствие: раздражение желудка и повышение кислотности.

  • Альтернатива: пить кофе после лёгкого завтрака.

А что если заменить молоко кокосовым маслом?

Такой вариант уже стал популярным среди сторонников кето-диеты. Кофе с кокосовым маслом известен как bulletproof coffee - напиток, который обеспечивает длительное чувство сытости, поддерживает энергию и помогает контролировать аппетит.

При этом важно не злоупотреблять: избыточное количество жиров может вызывать дискомфорт у людей с чувствительным ЖКТ.

Плюсы и минусы улучшенного кофе

Плюсы Минусы
Снижает уровень сахара в крови Повышенная калорийность при избыточном количестве масла
Улучшает работу мозга и концентрацию Может быть тяжёл для пищеварения натощак
Поддерживает микрофлору кишечника Не рекомендуется при непереносимости какао или кокоса
Обеспечивает антиоксидантную защиту Требует умеренности в порциях

FAQ

Можно ли добавлять корицу каждый день?
Да, но в небольших количествах — до ½ чайной ложки в день.

Можно ли заменить кокосовое масло другими жирами?
Да, подойдёт топлёное масло гхи или масло МСТ, но в умеренном объёме.

Подходит ли этот кофе для похудения?
Да, если пить без сахара и не превышать дневную норму калорий.

Можно ли использовать какао вместо шоколада?
Можно — ½ чайной ложки какао без сахара придаст напитку аналогичные свойства.

Мифы и правда

Миф: кофе вреден для кишечника.
Правда: при умеренном употреблении и правильных добавках кофе способствует росту полезных бактерий.

Миф: кокосовое масло повышает холестерин.
Правда: при дозированном употреблении оно не влияет на уровень "плохого" холестерина.

Миф: корица усиливает кислотность желудка.
Правда: наоборот, она помогает регулировать пищеварение и уменьшает вздутие.

Исторический контекст

Традиция добавлять специи и жиры в кофе известна с древности. В Эфиопии и Йемене в напиток клали кардамон, гвоздику и сливочное масло, считая, что это укрепляет тело и дух. Современные исследования лишь подтвердили мудрость этих привычек — сочетание кофе с природными антиоксидантами делает его полезнее.

Три интересных факта

• В одной чайной ложке корицы содержится больше антиоксидантов, чем в стакане черники.
• Кофе с кокосовым маслом помогает сохранять концентрацию до 4 часов.
• Полифенолы из шоколада усиливают действие кофеина и улучшают настроение.

