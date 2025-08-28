Салат, который поднимает настроение: простое решение для серых будней

Задумывались ли вы, как можно легко и быстро приготовить салат, который не только полезен, но и невероятно вкусен? Салат из пекинской капусты с курицей — это именно то, что вам нужно! Он идеально подходит для тех, кто следит за своим питанием и хочет насладиться легким, но сытным блюдом.

Ингредиенты

Пекинская капуста — 150 г

Куриное филе — 200 г

Помидоры — 2 шт.

Твёрдый сыр — 50 г

Оливковое масло — 3 ст. л.

Петрушка — по вкусу

Соль и специи — по вкусу

Пошаговое приготовление

Начните с выбора куриного филе или мяса голеней без костей. Сыр выбирайте тот, который хорошо натирается и вам нравится по вкусу. Обваляйте куриное мясо в соли и специях, затем смажьте оливковым маслом. Оставьте мариноваться на 20-30 минут.

Выложите мясо на разогретую сковороду и жарьте со всех сторон около 10-12 минут, пока не образуется золотистая корочка. После этого снимите с огня и дайте остыть. Снимите верхние листья с пекинской капусты и тонко нашинкуйте. Выложите в большую чашу.

Помидоры тщательно промойте, разрежьте пополам и удалите плодоножку. Нарежьте их крупными кусочками и добавьте в чашу с капустой. Мелко нарежьте петрушку и добавьте к овощам. Остывшее куриное мясо нарежьте ломтиками и добавьте в салат. Натертый сыр добавьте в общую массу.

Заправьте салат оливковым маслом, добавьте соль и специи по вкусу. Прекрасно подойдут молотый перец и сушеные травы, такие как базилик. Все тщательно перемешайте и подавайте к столу.