Сыр, от которого печень не страдает, а оживает: редкий пример пользы в удовольствии

Отношение к сыру часто двойственное: с одной стороны, его упрекают в жирности и калорийности, с другой — забывают, что этот продукт может быть настоящим источником пользы, если выбирать его правильно. Особенно неожиданно звучит тот факт, что некоторые виды сыра способны поддерживать здоровье печени — органа, от которого напрямую зависит обмен жиров и общее самочувствие.

Не стоит огульно записывать все молочные продукты во "вредные". Наоборот, именно они обеспечивают организм важнейшими минералами — прежде всего кальцием, который участвует не только в укреплении костей и зубов, но и в регуляции работы нервной и эндокринной систем.

Почему печень нуждается в поддержке

Современный ритм жизни с избытком сахара, алкоголя и фастфуда делает печень уязвимой. Этот орган фильтрует кровь, расщепляет жиры, нейтрализует токсины. Но когда нагрузка становится чрезмерной, клетки печени перестают справляться, возникает жировое перерождение — стеатоз. Отсюда — усталость, тяжесть в теле и повышенные показатели холестерина.

Восстановить баланс помогает рацион, в котором есть место полезным жирам, белку и ферментированным продуктам — в том числе сырам с низким содержанием липидов.

Какие сыры полезны для печени

Исследования, опубликованные в журнале Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, показали, что регулярное, но умеренное потребление сыра способно улучшить липидный профиль крови — снизить уровень триглицеридов и общего холестерина. А значит, предотвратить накопление жира в печени.

Сравнение популярных сортов