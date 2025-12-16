Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Запечённый картофель с хрустящей корочкой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:12

Варёный картофель стал символом простоты — пока мы не утопили его в масле

Картофель безопасен для здоровых людей при варке и запекании — диетолог Калинчев

Подавляющее большинство людей несправедливо относят картофель к "вредным" продуктам из-за привычек в питании, а не из-за его состава, свидетельствует анализ мнений специалистов и данные источника EcoSever.

Базовая позиция эксперта

Врач-эндокринолог, диетолог и нутрициолог Алексей Калинчев в комментарии EcoSever отметил, что сама по себе клубнеплодная культура не несёт вреда организму при правильной кулинарной обработке и умеренном употреблении. Он подчеркивает: репутация картофеля как опасного продукта — следствие не его нутриентов, а способов приготовления, при которых калорийность блюда многократно возрастает.

Эксперт настаивает, что в здоровом рационе картофель занимает место базового продукта, сравнимого с другими источниками углеводов. Основное, по его словам, — готовить без лишнего жира и избегать тяжёлых соусов, которые нивелируют пользу самого овоща.

Проблема в подходах к приготовлению

Калинчев описывает ситуацию с типичным потреблением картофеля: люди варят клубни, а затем смешивают их со сливками, маслом или молоком, превращая в питательное, но крайне калорийное пюре. Он приводит пример: сваренный в мундире картофель без кожуры и добавок остаётся лёгким и питательным продуктом, богатым сложными углеводами, тогда как классическое пюре теряет эту простоту и пользу из-за жирных компонентов.

По мнению эксперта, критика картофеля часто игнорирует различие между самим продуктом и блюдами на его основе. Вариации с большим количеством жиров и соусов по свойствам ближе к калорийным гарнирам, нежели к простой клубневой пище.

О калии и нагрузке на почки

Одним из распространённых аргументов против картофеля называют высокое содержание калия и потенциальную нагрузку на почки. Калинчев уточняет, что такие опасения применимы в первую очередь к людям с тяжёлыми заболеваниями почечной системы. Он отмечает, что для здоровых людей получить избыток калия при обычном потреблении картофеля фактически невозможно.

"Картофель вареный или печёный — прекрасный продукт. Сколько его человек съест, чтобы получить избытки калия? Это невозможно. Мы же не говорим про больных с хронической почечной недостаточностью, кто на гемодиализе, мы говорим про здоровых людей", — констатирует специалист.

Таким образом, ключевым фактором безопасности картофеля в рационе остаются умеренность в порциях и способы приготовления, а не сам продукт как таковой.

