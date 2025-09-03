Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кускус с овощами
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:42

Картофель теряет популярность: чем его заменяют ради здоровья и долголетия

Цельнозерновые макароны и батат содержат больше клетчатки, чем картофель

В поисках лёгких и питательных альтернатив привычным гарнирам можно заметить, что даже небольшие изменения в рационе способны удивить результатом. Если хочется больше клетчатки, насыщения и простоты приготовления, стоит присмотреться к продуктам, которые нередко оказываются в тени классической картошки.

Цельнозерновые макароны

Одним из лучших вариантов для тех, кто заботится о здоровье пищеварения, считаются цельнозерновые макароны. В 100 г содержится около 8 г клетчатки — это вдвое больше, чем в буром рисе, и в восемь раз больше, чем в белом. Их вкус кажется необычным, но к нему легко привыкнуть: можно смешивать макароны из цельного зерна с обычными, например, в равных пропорциях. Такой приём помогает увеличить пищевую ценность блюда, не отказываясь от привычного вкуса.

Крупы и каши

Крупы — ещё один недооценённый источник пользы. Особенно выделяются перловка и полба: в них содержится до 13 г клетчатки на 100 г. Это отличный выбор для тех, кто хочет надолго сохранить чувство сытости и поддерживать работу кишечника. Помимо этого, крупы менее обработаны, чем большинство привычных гарниров, поэтому уровень сахара в крови после их употребления повышается медленнее. Такой эффект особенно ценен людям, которым важно избегать резких скачков глюкозы.

Батат

Батат внешне напоминает картофель, но имеет сладковатый вкус и совершенно иной набор свойств. Его можно запекать, тушить с овощами, подавать к мясу или добавлять в блюда азиатской кухни. Уже 100 г батата перекрывают суточную норму витамина А в пять раз, что делает его рекордсменом по содержанию этого элемента. Кроме того, в нём есть калий, магний, фосфор, витамины С, Е и группы B. Благодаря низкому гликемическому индексу батат подходит людям с инсулинорезистентностью или диабетом.

Кускус и рис

Для тех, кто привык к быстрым решениям, кускус кажется идеальным: он готовится за считанные минуты. Однако у него высокий гликемический индекс, поэтому диетологи советуют употреблять его реже. Рис остаётся популярным выбором, но разница между белым и бурым вариантом ощутима. В белом рисе всего 1 г клетчатки на 100 г, тогда как в буром — уже около 4 г. Если полностью отказаться от белого риса сложно, можно хотя бы комбинировать его с овощами и белковыми продуктами, что сделает обед более сбалансированным.

Когда хочется заменить картошку

Иногда достаточно просто попробовать иной гарнир, чтобы привычный обед заиграл новыми красками. Замена картофеля на батат, крупы или цельнозерновые макароны не означает отказа от любимого продукта, а лишь расширяет возможности меню. Такие продукты дают больше клетчатки, помогают контролировать уровень сахара и дольше сохраняют сытость.

