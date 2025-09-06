Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:40

Салат Цезарь без переплат: курица и зелень, превращающие здоровое питание в дешёвый и быстрый ритуал

Эксперты рассказали, как приготовить салат Цезарь с курицей с минимальным количеством калорий

Хотите насладиться знаменитым салатом Цезарь, но при этом не нарушить правила правильного питания? Это возможно! Просто замените привычные ингредиенты на более лёгкие и полезные — и ваш любимый салат станет настоящим ПП-блюдом.

Какие продукты понадобятся?

  • Куриное филе — 200 г
  • Листья салата — 3 шт.
  • Помидоры черри — 6 шт.
  • Мягкий сыр (моцарелла) — 75 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Оливковое масло — 1,5 ст. л.
  • Горчица зернистая — 0,75 ч. л.
  • Лимонный сок — 2 ч. л.
  • Соль — по вкусу

Как приготовить

Для салата лучше взять куриное филе — самая диетическая часть курицы. Моцареллу можно заменить на адыгейский или брынзу, а черри — на обычные помидоры (один средний плод). Яйцо сварите вкрутую (7-8 минут), затем охладите в холодной воде.

Куриное филе промойте, обсушите и слегка посолите. Заверните в фольгу или рукав для запекания и отправьте в духовку, разогретую до 180 °C, на 25 минут. Запечённое мясо будет сочнее и сохранит больше полезных веществ, чем варёное.

Листья салата тщательно промойте в холодной воде и обсушите. Рекомендуется рвать зелень руками, а не резать ножом — так сохраняется больше витаминов.

Разберите куриное филе на волокна или нарежьте кусочками, выложите на салатные листья. Помидоры черри разрежьте пополам или на четвертинки, крупный помидор нарежьте дольками. Моцареллу обсушите и добавьте в салат (если сыр крупный — нарежьте пластинками). Яйцо очистите, разрежьте пополам и положите в центр блюда.

В небольшой миске смешайте оливковое масло, горчицу и лимонный сок. Посолите по вкусу и тщательно перемешайте.

Полейте салат приготовленной заправкой и сразу подавайте к столу.

Почему стоит попробовать именно этот рецепт?

  • Используется диетическое куриное филе
  • Лёгкая и полезная заправка без майонеза
  • Моцарелла или другой мягкий сыр с низкой жирностью
  • Минимум углеводов и максимум пользы
  • Отличный вариант для тех, кто следит за фигурой и здоровьем.

