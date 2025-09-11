Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Булочки
Булочки
© freepik.com by vecstock is licensed under public domain
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:37

Домашние булочки для бургеров тают во рту: секрет в одном ингредиенте

Домашние булочки для бургеров: рецепт из цельнозерновой и овсяной муки

Кто сказал, что гамбургер — это непременно фастфуд и лишние калории? Оказывается, даже любимая американская классика может стать частью сбалансированного рациона, если подойти к делу с фантазией и вниманием к деталям.

Домашние булочки для бургера — это способ контролировать каждый ингредиент, превратить привычное блюдо в полезное и при этом сохранить вкус, за который его ценят.

Булочка, которая работает на пользу

Секрет рецепта — в сочетании нескольких видов муки: цельнозерновой, овсяной и немного пшеничной для лёгкости. К ним добавляют тёплое молоко (или растительное), немного масла, яйцо и ложку мёда. Такой баланс даёт нежный мякиш, аппетитную корочку и питательную ценность.

Особое внимание уделяется дрожжам: тесто поднимается дважды, благодаря чему булочка получается пышной и воздушной.

Пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • цельнозерновая мука — 120 г
  • овсяная мука — 100 г
  • овсяные хлопья — 45 г
  • пшеничная мука — 60 г
  • дрожжи сухие — 7 г
  • тёплое молоко — 120 мл
  • тёплая вода — 120 мл
  • оливковое масло — 2 ст. ложки
  • яйцо — 1 шт. (по желанию)
  • мёд или коричневый сахар — 1 ст. ложка
  • соль — 1 ч. ложка
  • семена или хлопья для украшения

Приготовление:

  1. В тёплом молоке и воде растворить мёд и дрожжи. Оставить на 10 минут до появления пены.
  2. В миске смешать муку и хлопья с солью.
  3. В центр влить дрожжевую смесь, добавить масло и яйцо.
  4. Замесить мягкое тесто, оставить подниматься на час.
  5. Разделить на 6 частей, сформировать булочки, дать им подняться ещё 40 минут.
  6. Смазать молоком или яйцом, посыпать семенами.
  7. Выпекать при 180 °C около 20 минут.

Сколько хранится и как использовать

Из теста выходит шесть булочек среднего размера. Калорийность одной — около 180 ккал, в ней 6 г белка, 4 г жиров и 30 г углеводов.

Хранить такие булочки можно:

  • при комнатной температуре — до 3 дней;
  • в холодильнике — до 5 дней;
  • в морозильнике — до 3 месяцев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёный из Корнельского университета объяснил, откуда в ягодах появляются белые червячки вчера в 19:49

TikTok пугает роликами с червями в ягодах — что это за существа на самом деле

Белые червячки в ягодах пугают многих. Эксперт объяснил, что это за существа, вредны ли они для здоровья и как уменьшить риск их появления.

Читать полностью » В Британии появился новый фрукт Boombites с высоким содержанием антиоксидантов вчера в 19:34

Суперфрукт будущего: в Британии появился фрукт против старения

В Великобритании появился новый фрукт Boombites. Он сочетает вкус винограда и вишни, а по содержанию антиоксидантов и ресвератрола опережает чернику.

Читать полностью » Чебуреки жарят в масле слоем не менее 2 см для образования пузырьков вчера в 18:43

Чебурек без пузырьков — всё равно что чай без заварки: как сделать тесто податливым и тонким без мучений

Как приготовить чебуреки с той самой золотистой корочкой и сочной начинкой, чтобы они не рвались и оставались хрустящими до последнего кусочка.

Читать полностью » Тесто для пирожков: отдых 15–20 минут делает его более эластичным вчера в 17:36

Пересыпали муку — получите резиновое тесто вместо нежного: вот как приготовить пышные пирожки

Быстрые пирожки без дрожжей — готовятся моментально, а начинку можно выбрать любую. Простое тесто и золотистая корочка удивят даже новичка.

Читать полностью » Правила приготовления подливы: муку обжаривают на масле для однородной текстуры вчера в 16:25

Всего один промах — и подлива превратится в клейкую катастрофу: правила безошибочного соуса

Узнайте секрет подливы без комочков: простой рецепт с овощами, который превратит любое блюдо в настоящую кулинарную находку.

Читать полностью » Сентябрьские ягоды: клюква, рябина и облепиха стали основой полезных заготовок вчера в 16:01

Последний шанс для хозяек: что приготовить из осенних ягод, пока они свежие

Сентябрьские ягоды — клюква, облепиха, брусника и другие — идеальны для полезных заготовок. Что готовить и как сохранить максимум витаминов зимой.

Читать полностью » Эксперт Никитина: овощные и фруктовые чипсы сохраняют витамины и минералы вчера в 15:23

Гора овощей и фруктов не пропадёт: простой способ превратить их в любимые чипсы

Картофельные, морковные, свекольные или фруктовые: как сделать хрустящие домашние чипсы за 20 минут и почему они полезнее магазинных.

Читать полностью » Промывание тёртого картофеля убирает крахмал и портит качество драников вчера в 15:15

Драники, которые не знают законов физики: хрустят снаружи и тают внутри

Самые нежные и пышные картофельные драники можно приготовить без лишних усилий. Главное — знать пару хитростей, о которых часто забывают.

Читать полностью »

Новости
Наука

Равноденствие 22 сентября 2025 года ознаменует начало осени в Северном полушарии
Садоводство

Севооборот для помидоров — как избежать болезней и сохранить почву: инструкция от агрономов
Красота и здоровье

Зеленый чай улучшает работу мозга и снижает усталость
Питомцы

Биологи: собаки повышают уровень окситоцина при зрительном контакте с человеком
Авто и мото

Mazda EZ-6 поступила на российский рынок по цене от 4,9 млн рублей
Туризм

Ментон в Приморских Альпах назван аутентичным курортом Ривьеры
Садоводство

В Сахалинской области специалисты советуют обрабатывать рукояти инструментов льняным маслом перед зимовкой
Технологии

На VK Play прошёл фестиваль "Демофест 2.0" с 200 демоверсиями российских игр
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet