Домашние булочки для бургеров тают во рту: секрет в одном ингредиенте
Кто сказал, что гамбургер — это непременно фастфуд и лишние калории? Оказывается, даже любимая американская классика может стать частью сбалансированного рациона, если подойти к делу с фантазией и вниманием к деталям.
Домашние булочки для бургера — это способ контролировать каждый ингредиент, превратить привычное блюдо в полезное и при этом сохранить вкус, за который его ценят.
Булочка, которая работает на пользу
Секрет рецепта — в сочетании нескольких видов муки: цельнозерновой, овсяной и немного пшеничной для лёгкости. К ним добавляют тёплое молоко (или растительное), немного масла, яйцо и ложку мёда. Такой баланс даёт нежный мякиш, аппетитную корочку и питательную ценность.
Особое внимание уделяется дрожжам: тесто поднимается дважды, благодаря чему булочка получается пышной и воздушной.
Пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- цельнозерновая мука — 120 г
- овсяная мука — 100 г
- овсяные хлопья — 45 г
- пшеничная мука — 60 г
- дрожжи сухие — 7 г
- тёплое молоко — 120 мл
- тёплая вода — 120 мл
- оливковое масло — 2 ст. ложки
- яйцо — 1 шт. (по желанию)
- мёд или коричневый сахар — 1 ст. ложка
- соль — 1 ч. ложка
- семена или хлопья для украшения
Приготовление:
- В тёплом молоке и воде растворить мёд и дрожжи. Оставить на 10 минут до появления пены.
- В миске смешать муку и хлопья с солью.
- В центр влить дрожжевую смесь, добавить масло и яйцо.
- Замесить мягкое тесто, оставить подниматься на час.
- Разделить на 6 частей, сформировать булочки, дать им подняться ещё 40 минут.
- Смазать молоком или яйцом, посыпать семенами.
- Выпекать при 180 °C около 20 минут.
Сколько хранится и как использовать
Из теста выходит шесть булочек среднего размера. Калорийность одной — около 180 ккал, в ней 6 г белка, 4 г жиров и 30 г углеводов.
Хранить такие булочки можно:
- при комнатной температуре — до 3 дней;
- в холодильнике — до 5 дней;
- в морозильнике — до 3 месяцев.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru