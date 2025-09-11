Домашние булочки для бургеров тают во рту: секрет в одном ингредиенте

Кто сказал, что гамбургер — это непременно фастфуд и лишние калории? Оказывается, даже любимая американская классика может стать частью сбалансированного рациона, если подойти к делу с фантазией и вниманием к деталям.

Домашние булочки для бургера — это способ контролировать каждый ингредиент, превратить привычное блюдо в полезное и при этом сохранить вкус, за который его ценят.

Булочка, которая работает на пользу

Секрет рецепта — в сочетании нескольких видов муки: цельнозерновой, овсяной и немного пшеничной для лёгкости. К ним добавляют тёплое молоко (или растительное), немного масла, яйцо и ложку мёда. Такой баланс даёт нежный мякиш, аппетитную корочку и питательную ценность.

Особое внимание уделяется дрожжам: тесто поднимается дважды, благодаря чему булочка получается пышной и воздушной.

Пошаговый рецепт

Ингредиенты:

цельнозерновая мука — 120 г

овсяная мука — 100 г

овсяные хлопья — 45 г

пшеничная мука — 60 г

дрожжи сухие — 7 г

тёплое молоко — 120 мл

тёплая вода — 120 мл

оливковое масло — 2 ст. ложки

яйцо — 1 шт. (по желанию)

мёд или коричневый сахар — 1 ст. ложка

соль — 1 ч. ложка

семена или хлопья для украшения

Приготовление:

В тёплом молоке и воде растворить мёд и дрожжи. Оставить на 10 минут до появления пены. В миске смешать муку и хлопья с солью. В центр влить дрожжевую смесь, добавить масло и яйцо. Замесить мягкое тесто, оставить подниматься на час. Разделить на 6 частей, сформировать булочки, дать им подняться ещё 40 минут. Смазать молоком или яйцом, посыпать семенами. Выпекать при 180 °C около 20 минут.

Сколько хранится и как использовать

Из теста выходит шесть булочек среднего размера. Калорийность одной — около 180 ккал, в ней 6 г белка, 4 г жиров и 30 г углеводов.

Хранить такие булочки можно: