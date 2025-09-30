Тратите деньги на добавки, а зря: сердце можно защитить за копейки

Заботиться о сердце и сосудах можно не только с помощью дорогостоящих добавок или редких экзотических ягод. Иногда всё необходимое для профилактики болезней и укрепления организма продаётся буквально в соседнем магазине. Лук давно зарекомендовал себя как доступный продукт с выраженными кардиозащитными свойствами. Но он не единственный. Диетологи называют целый ряд простых и дешёвых "суперфудов", которые помогают поддерживать здоровье и не бьют по семейному бюджету.

Полезные продукты на каждый день

По словам диетолога и нутрициолога Виктории Безнебеевой, россиянам стоит обратить внимание на перловую крупу, гречку, фасоль и морковь. Эти продукты легко включить в привычный рацион, а эффект от них может быть сопоставим с приёмом специализированных добавок.

Перловка улучшает пищеварение и помогает восстанавливать микрофлору кишечника. В ней много клетчатки и бета-глюканов, которые поддерживают иммунитет и снижают уровень холестерина.

Гречка ценится за высокий уровень антиоксидантов. Она помогает защитить клетки от окислительного стресса, снижает риск воспалительных процессов и благотворно влияет на работу ЖКТ.

Фасоль насыщает белком, магнием и витаминами группы B. Она полезна для нервной системы, способствует расслаблению и может улучшать качество сна.

Морковь — природный иммуномодулятор. В ней содержится бета-каротин, который укрепляет иммунитет, улучшает зрение и помогает легче переносить простуды. Но чтобы этот витамин усвоился, морковь желательно употреблять вместе с жирами.

Сравнение доступных суперфудов