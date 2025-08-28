Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Смузи из банана и овсянки
Смузи из банана и овсянки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:41

Тост с сыром и индейкой утром — этот эффект взбодрит вас на весь день

Учёные: регулярный завтрак улучшает концентрацию и уменьшает усталость

Завтрак — это не просто привычка, а основа правильного питания. Именно он запускает работу организма, дарит силы и помогает мозгу включиться в активный режим. Исследования подтверждают: те, кто не пропускает утреннюю трапезу, реже сталкиваются с депрессией и тревожностью, легче концентрируются и меньше страдают от усталости и сонливости.

Каким должен быть завтрак

Главное условие — не только наличие завтрака, но и его качество. Утренний приём пищи должен обеспечивать организм:

  • белками,
  • углеводами,
  • клетчаткой,
  • витаминами,
  • кальцием и железом.

Именно такой набор даёт примерно четверть или треть суточной энергии, необходимой человеку для полноценной работы.

Идеальные комбинации

Чтобы завтрак был полезным и вкусным, эксперты предлагают несколько простых вариантов:

  • Стакан молока, цельнозерновой хлеб с мёдом и тахини плюс свежий фрукт.
  • Фруктовое пюре из сезонных плодов и ломтик хлеба с маслом и мёдом.
  • Тост из чёрного хлеба с нежирным сыром, отварная индейка и стакан апельсинового сока.
  • Банан с грецкими орехами и ложкой мёда.
  • Йогурт с фруктами или орехами и каплей мёда.
  • Варёное яйцо с хлебом и соком из апельсинов.
  • Омлет с овощами-гриль, фетой и сезонными фруктами.
  • Сэндвич с яйцом, сыром и свежими овощами.
  • Молоко с овсом и сухофруктами.
  • Йогурт или молоко с хлопьями, мёдом и фруктами.

Эти комбинации не требуют сложной готовки, но обеспечивают правильный баланс питательных веществ.

Роль кофе в утреннем ритуале

Для многих утро немыслимо без чашки кофе. Кофеин действительно стимулирует центральную нервную систему, помогая почувствовать бодрость и сосредоточенность. Однако эффект будет положительным только при умеренном употреблении — до трёх чашек в день.

Есть и важная тонкость: кофе лучше работает, если нервная система не истощена. Поэтому пить его на голодный желудок или ближе к вечеру — не лучшая идея. В противном случае можно столкнуться с обратным эффектом — упадком сил.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кондитеры Леа и Джей Би: для фруктового тарта лучше использовать сладкое тесто сегодня в 3:16

Фруктовый тарт держит форму даже после ножа: всё дело в одном ингредиенте

Фруктовый тарт перестанет крошиться: узнайте, какой вид теста используют профессионалы и как легко приготовить его дома по простому рецепту.

Читать полностью » Шашлык: как правильно мариновать мясо для идеального вкуса и текстуры сегодня в 0:10

Секреты маринада для шашлыка: как удивить гостей без лишних усилий

Откройте секрет идеального шашлыка из говядины! Сочный, ароматный, с винным маринадом — такой шашлык станет звездой вашего пикника. Удивите всех вкусом!

Читать полностью » Как приготовить салат с курицей и сухариками: пошаговая инструкция сегодня в 0:04

Почему этот салат с курицей и сухариками покорит ваши вкусовые рецепторы

Откройте для себя идеальный салат с курицей, сухариками и сыром! Легкий в приготовлении, он станет отличным дополнением к вашему столу.

Читать полностью » Названы сладости, которые можно есть при похудении без вреда для фигуры вчера в 21:17

Минус килограммы — плюс удовольствие: 4 сладости, которые не мешают похудению

Диета не означает отказ от сладкого: эксперты раскрыли, какие 4 десерта можно есть без угрызений совести — и даже с пользой для фигуры.

Читать полностью » Людям с диабетом и болезнями почек не рекомендуют есть арбуз вечером вчера в 22:26

От сна до тревоги — один кусок арбуза: чем опасна ягода вечером

Арбуз может показаться идеальной летней закуской, но съеденный на ночь он способен нарушить сон, спровоцировать отеки и даже ухудшить самочувствие.

Читать полностью » Веганам рекомендуют пить матчу не раньше чем через 2 часа после еды вчера в 21:16

Вред без вкуса и запаха: как матча незаметно блокирует важнейший минерал

Матча — фаворит ЗОЖ-питания, но в рационе вегетарианцев этот напиток может стать ловушкой. Почему зелёный чай мешает усваивать железо — объясняем.

Читать полностью » Брокколи содержит вещества, блокирующие усвоение кальция, железа и магния — мнение специалистов вчера в 21:16

ЗОЖ на грани: как полезный овощ превращается в источник проблем

Даже брокколи может навредить: капуста, которую привыкли считать суперфудом, вызывает вздутие, мешает усвоению йода и снижает эффект лекарств.

Читать полностью » Кардиолог Кокин назвал продукты для здоровья сердца вчера в 20:17

Рацион как лекарство: врач назвал продукты, которые восстанавливают здоровье сердца

Какие продукты и диеты помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и почему контроль жиров и соли так важен для сердца рассказал кардиолог Евгений Кокин.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренировка 3-1-30-1 на беговой дорожке помогает повысить выносливость
Питомцы

Опасные растения, окна и паразиты: как уберечь кошку от рисков
Наука и технологии

Космический аппарат "Вояджер-1" в ноябре 2026 года удалится на расстояние светового дня от Земли
Авто и мото

Как работает электронный ручной тормоз и чем он отличается от механического
Спорт и фитнес

Программа дня в CrossFit: 4 раунда бега и приседаний с весом собственного тела
Авто и мото

Посол Индии Винай Кумар: Дели готов увеличить экспорт авто и электроники в Россию
Красота и здоровье

Физиотерапевт Светлана Малиновская: постель нужно оставлять развернутой на 20–30 минут
Садоводство

Естественная защита от тараканов: ароматические растения против вредителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru