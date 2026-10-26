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Яичница глазунья с помидорами и хлебом
Яичница глазунья с помидорами и хлебом
© https://unsplash.com by Ilya Mashkov is licensed under Free
Главная / Еда
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:55

Идеальный завтрак начинается не с яичницы: простая формула помогает сделать утреннюю еду полноценной

Традиционное сочетание яичницы с беконом создает критическую нагрузку на печень из-за избыточного содержания жиров, предупредила интегративный нутрициолог Юлия Шарапова. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснила, как трансформировать тяжелый утренний прием пищи в сбалансированный рацион.

Ранее в СМИ обсуждалась история долгожительницы из Великобритании. Жительница Соединенного Королевства Дороти Крейтон, которая недавно отметила свое 107-летие, рассказала, что одним из секретов ее долголетия является любимый завтрак — бекон, яйца и желейные конфеты.

По словам нутрициолога, классический английский или американский завтрак, состоящий из яиц и жареного мяса, не подходит для ежедневного употребления даже здоровым людям. Основная проблема заключается в дисбалансе нутриентов, где превалируют жиры, но практически отсутствует клетчатка.

Чтобы минимизировать вред, специалист рекомендует радикально изменить состав тарелки, добавляя сложные углеводы и свежую зелень. Правильный выбор компонентов в первой тарелке помогает организму запустить метаболические процессы без лишнего стресса.

"Идеальный завтрак — сочетание белков, жиров, углеводов и клетчатки. Просто бекон с яичницей — это очень жирно, нагрузка большая на печень прямо с утра. Этот завтрак имеет место быть, если только добавим большое количество овощей", — подчеркнула Шарапова.

Нутрициолог советует отказаться от бекона в пользу вареных яиц или блюд с минимальным количеством масла. Важным элементом должны стать крупы долгой варки: гречка, булгур, бурый рис или геркулес. При этом стоит учитывать, что разница между хлопьями и цельным овсом напрямую влияет на скорость обмена веществ.

Также эксперт предостерегла от употребления сладких каш на молоке, которые провоцируют резкие скачки сахара и инсулина в крови, приводя к быстрому возвращению чувства голода.

"Жирный завтрак он неплох. Вопрос только в том, как его балансируем. Не оставляем один жир, добавляем овощей и зелени", — отметила эксперт.

Для предотвращения резкого повышения глюкозы эксперт рекомендует начинать прием пищи с порции овощного салата. Грамотно составленный состав салата обеспечивает организм необходимой энергией и сытостью. Стоит помнить, что изменение порядка употребления привычных продуктов способно существенно улучшить метаболические показатели. Универсальная формула идеальной порции, по мнению специалиста, выглядит так: половина тарелки — клетчатка (овощи и зелень), одна четверть — белок и одна четверть — сложные углеводы.

Специалисты в области гастроэнтерологии также указывают на то, что чрезмерно жирная пища влияет на работу желчного пузыря, что требует осторожности при составлении утреннего меню.

Проверено экспертом: повар Павел Лебедев, повар Ирина Корнилова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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