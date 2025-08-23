Организм скажет "спасибо": завтрак, который превращает утро в лёгкий старт

Завтрак должен не просто утолять голод, а заряжать энергией и поддерживать работу организма весь день. Врач-диетолог Наталья Мизинова в беседе с NEWS. ru предложила необычный, но полезный вариант первого приёма пищи.

Рецепт идеального завтрака

По словам специалиста, отличной основой станет зелёный смузи. Для него можно использовать:

салатные листья любых видов,

шпинат,

брокколи,

мяту,

дикоросы,

сельдерей.

Чтобы напиток получился вкуснее, Мизинова советует добавить немного мёда и фрукты — например, банан или арбуз.

Почему зелёный смузи полезен?

Врач отметила, что сочетание зелёных ингредиентов с клубникой делает напиток особенно удачным вариантом для завтрака.

"Такой смузи хорошо насыщает и питает микрофлору кишечника. Если наши микробы будут чувствовать себя прекрасно, то и человек будет бодрым на протяжении всего предстоящего дня", — подчеркнула Мизинова.

Что ещё стоит включать в утренний рацион

Кроме смузи, врач советует отдавать предпочтение сезонным овощам, фруктам и листовой зелени. Эти продукты улучшают щелочной баланс в рационе и помогают организму легче справляться с нагрузками в течение дня.

Итог

Зелёный смузи — не просто модный напиток, а полноценный завтрак, который заряжает энергией, укрепляет микрофлору кишечника и помогает чувствовать себя бодро с самого утра.