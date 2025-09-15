Первый приём пищи может быть лекарством: какие продукты должны лежать в основе завтрака
Завтрак может стать не только источником энергии, но и важной профилактикой проблем со здоровьем. Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая в своём Telegram-канале рассказала, как сделать утренний приём пищи максимально полезным.
1. Основа — белки и жиры
По словам врача, именно эти компоненты должны лежать в основе завтрака. Полезно включать в рацион:
-
рыбу,
-
яйца,
-
сливочное масло,
-
паштет.
Это обеспечит длительное чувство сытости и стабильный уровень энергии.
2. Добавьте клетчатку и зелень
Большое количество зелени и овощей с клетчаткой помогает улучшить пищеварение и поддерживать микрофлору кишечника.
3. Вода до еды
За 15-20 минут до завтрака рекомендуется выпить стакан тёплой воды. Это запускает обменные процессы и подготавливает ЖКТ к приёму пищи.
4. Завтракайте вовремя
Есть нужно не позже чем через 30-40 минут после пробуждения. В противном случае повышается уровень кортизола, что может привести к истощению надпочечников и проблемам с гормональным балансом.
Вывод
Правильный завтрак — это не только полезные продукты, но и соблюдение режима. Белки, жиры, клетчатка, вода и своевременный приём пищи помогают зарядиться энергией и поддержать здоровье.
