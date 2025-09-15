Первый приём пищи может быть лекарством: какие продукты должны лежать в основе завтрака

Завтрак может стать не только источником энергии, но и важной профилактикой проблем со здоровьем. Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая в своём Telegram-канале рассказала, как сделать утренний приём пищи максимально полезным.

1. Основа — белки и жиры

По словам врача, именно эти компоненты должны лежать в основе завтрака. Полезно включать в рацион:

рыбу,

яйца,

сливочное масло,

паштет.

Это обеспечит длительное чувство сытости и стабильный уровень энергии.

2. Добавьте клетчатку и зелень

Большое количество зелени и овощей с клетчаткой помогает улучшить пищеварение и поддерживать микрофлору кишечника.

3. Вода до еды

За 15-20 минут до завтрака рекомендуется выпить стакан тёплой воды. Это запускает обменные процессы и подготавливает ЖКТ к приёму пищи.

4. Завтракайте вовремя

Есть нужно не позже чем через 30-40 минут после пробуждения. В противном случае повышается уровень кортизола, что может привести к истощению надпочечников и проблемам с гормональным балансом.

Вывод

Правильный завтрак — это не только полезные продукты, но и соблюдение режима. Белки, жиры, клетчатка, вода и своевременный приём пищи помогают зарядиться энергией и поддержать здоровье.