Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Яичница
Яичница
© Designed by Freepik by jcomp is licensed under public domain
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована вчера в 23:26

Первый приём пищи может быть лекарством: какие продукты должны лежать в основе завтрака

Врач Помойнецкая назвала ошибки, которые снижают пользу завтрака

Завтрак может стать не только источником энергии, но и важной профилактикой проблем со здоровьем. Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая в своём Telegram-канале рассказала, как сделать утренний приём пищи максимально полезным.

1. Основа — белки и жиры

По словам врача, именно эти компоненты должны лежать в основе завтрака. Полезно включать в рацион:

  • рыбу,

  • яйца,

  • сливочное масло,

  • паштет.

Это обеспечит длительное чувство сытости и стабильный уровень энергии.

2. Добавьте клетчатку и зелень

Большое количество зелени и овощей с клетчаткой помогает улучшить пищеварение и поддерживать микрофлору кишечника.

3. Вода до еды

За 15-20 минут до завтрака рекомендуется выпить стакан тёплой воды. Это запускает обменные процессы и подготавливает ЖКТ к приёму пищи.

4. Завтракайте вовремя

Есть нужно не позже чем через 30-40 минут после пробуждения. В противном случае повышается уровень кортизола, что может привести к истощению надпочечников и проблемам с гормональным балансом.

Вывод

Правильный завтрак — это не только полезные продукты, но и соблюдение режима. Белки, жиры, клетчатка, вода и своевременный приём пищи помогают зарядиться энергией и поддержать здоровье.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Специалисты отметили: пассерованный лук делает котлеты мягче и ароматнее вчера в 16:28

Хотели пышные и ароматные — получили сухие и серые: где кроется подвох в приготовлении котлет

Хотите, чтобы котлеты были сочными и мягкими? Разбираем все секреты идеального фарша: от выбора мяса до добавления хлеба и лука.

Читать полностью » Квашеная капуста содержит витамин С и молочнокислые бактерии вчера в 15:20

Ваша квашеная капуста никогда не будет хрустеть: главная ошибка в каждой кухне

Квашеная капуста — блюдо с тысячелетней историей, которое и сегодня остаётся полезным и вкусным. Разбираем рецепты, секреты и традиции.

Читать полностью » Пирожки из слоёного теста с фаршем и картофелем получаются хрустящими после приготовления вчера в 14:34

Слоёное тесто — не враг фигуры: пирожки, которые кажутся калорийными, но таят в себе лёгкость

Узнайте, как быстро и просто приготовить аппетитные пирожки из готового слоёного теста с сочной мясной и картофельной начинкой — идеальный вариант для домашней выпечки.

Читать полностью » Кекс с кукурузной мукой и лимонной цедрой запекается при 180 градусах вчера в 14:31

Кукурузный кекс за полтора часа: способ, которым пользуются все, кроме вас, чтобы сэкономить на десерте

Представьте ароматный кекс без глютена, с лимонной ноткой и изюмом. Простой рецепт из доступных продуктов, который удивит вас вкусом. Готовы открыть новый способ выпечки?

Читать полностью » Кабачковая икра по домашнему рецепту: варка 30 минут, хранение до 12 месяцев вчера в 14:11

Всего одна ошибка — и банки вздуются: как не испортить кабачковую икру

Простой рецепт кабачковой икры с болгарским перцем: как из доступных овощей сделать вкусную и ароматную заготовку, которая сохранит лето в банке.

Читать полностью » Скумбрия с майонезом и луком в духовке сохраняет нежность вчера в 13:28

Скумбрия с майонезом: нежная рыба, которая бунтует против стереотипов о здоровом питании

Представьте нежную скумбрию, запеченную с луком и майонезом в фольге — просто и вкусно! Но есть секреты, чтобы сделать блюдо идеальным.

Читать полностью » Фарш из курицы без добавления хлеба обеспечивает плотную структуру котлет вчера в 13:25

Куриные котлеты без хлеба: рецепт, который экономит часы на кухне и рубли в магазине

Вкусные куриные котлеты без хлеба — простой рецепт для здорового питания, который порадует всю семью и поможет следить за фигурой.

Читать полностью » Рулетики из свинины с грибами получаются хрустящими на сковороде вчера в 12:22

Свинина в рулетиках: когда жёсткое мясо превращается в нежность благодаря грибам

Хотите удивить гостей оригинальным блюдом? Узнайте, как приготовить сочные рулетики из свинины с грибами, которые станут звездой любого стола!

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Российская газета: Hyundai рассматривает выкуп бывшего завода в Санкт-Петербурге
Наука

Нейровизуализация показывает, как мозг предсказывает цвета
УрФО

Ресторанный критик Можаев: Урал может стать гастрономической жемчужиной России
Туризм

Посольство РФ на Кубе призвало туристов экономить заряд телефонов из-за энергокризиса
Авто и мото

Штраф за просроченный ОСАГО выписывают даже на парковке
Дом

Домашние средства против налета на сантехнике: уксус, сода и соль остаются эффективными
Наука

Профессор Экономо: биоразнообразие муравьёв на Фиджи сократилось под влиянием человека
Красота и здоровье

Эксперт Роскачества Давлекамова назвала главные ошибки во время диеты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet