Витамины сгорели, клетчатка исчезла — как каши превращаются в пустые калории

Каша считается идеальным завтраком, но, как оказалось, не каждая из них действительно приносит пользу. Некоторые привычные утренние блюда утратили питательную ценность, превратившись лишь в источник быстрых калорий. Разберёмся, какие каши стоит оставить в рационе, а какие лучше готовить лишь изредка.

Почему "быстрая каша" не работает

Современные полки супермаркетов ломятся от коробок с кашами "на 5 минут". Производители обещают: залил кипятком — и завтрак готов. Но простота приготовления оборачивается утратой пользы.

Эксперт по питанию Дмитрий Куликов пояснил, что зерно, прошедшее глубокую термическую обработку, теряет практически всё, ради чего его едят: витамины, клетчатку, микроэлементы.

"Зерно подвергается термической обработке, витамины и микроэлементы в нем уничтожаются — получается сытный, но пустой продукт", — отметил нутрициолог Дмитрий Куликов.

Такая еда быстро насыщает, но столь же быстро вызывает чувство голода. Кроме того, обработанные хлопья содержат больше простых углеводов, чем цельные, а это ведёт к скачкам сахара в крови и снижению концентрации.

Настоящая польза — в кашах, приготовленных "по-старинке". Например, классический "Геркулес" — овсяные хлопья длительной варки. В них сохраняются:

витамины группы B и E;

растворимая клетчатка (бета-глюкан), помогающая снижать уровень холестерина;

пищевые волокна, поддерживающие здоровье кишечника;

пентозаны, обволакивающие слизистую желудка и улучшающие пищеварение.

Такой завтрак даёт энергию надолго и не требует перекусов через пару часов.

Сравнение популярных каш