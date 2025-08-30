Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Румяные булочки из цельнозернового теста
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:52

Хитрый трюк с хлебом: едим и худеем – раскрываем секрет гастроэнтеролога

Миф о вреде хлеба по-прежнему жив, хотя в составе традиционной булки нет ничего опасного: мука, вода, масло, сахар, соль и дрожжи. Калорийность тоже вполне умеренная — в среднем 250-300 ккал на 100 граммов. Но не каждый хлеб одинаково полезен. О том, какой продукт стоит выбирать, рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Цельнозерновой хлеб — лидер по пользе

Самым ценным для здоровья считается цельнозерновой хлеб. Его делают из муки, в которой сохраняются все части зерна: оболочка, зародыш и эндосперм. Благодаря этому продукт богат клетчаткой, витаминами группы B, селеном, магнием и железом.

Такой хлеб способствует нормализации пищеварения, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и помогает контролировать вес. Высокое содержание клетчатки обеспечивает длительное чувство сытости и защищает от переедания.

Ржаной хлеб — полезный классический вариант

Хорошей альтернативой также считается ржаной хлеб. В нём достаточно клетчатки, аминокислот, железа и магния. Он медленно повышает уровень сахара в крови и надолго сохраняет чувство насыщения, что делает его особенно ценным для людей с колебаниями уровня глюкозы.

Почему белый хлеб хуже

Наименее полезным признан белый хлеб из муки высшего сорта. В процессе производства из зёрен удаляется оболочка, лишая продукт клетчатки, витаминов и минералов. Такой хлеб быстро усваивается, вызывает резкие скачки сахара и даёт лишь кратковременное чувство сытости, из-за чего часто приводит к набору веса.

"Есть хлеб каждый день не запрещается, главное — чтобы рацион был разнообразным и включал другие группы продуктов", — отметила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Как хранить хлеб правильно

Чтобы хлеб сохранял свежесть и питательные свойства, его следует держать в сухом и прохладном месте, в хлебнице или закрытом пакете. Если продукт явно не успеют съесть в ближайшие дни, его лучше заморозить.

В морозильной камере хлеб не теряет текстуру и вкус. Перед заморозкой лучше разрезать его на ломтики, чтобы доставать ровно столько, сколько нужно. Размораживать рекомендуется при комнатной температуре, а при желании слегка прогреть в микроволновке.

Хлеб — не враг фигуры и здоровья. Важно лишь выбирать его осознанно: отдавать предпочтение цельнозерновому или ржаному и не злоупотреблять белым.

