Ассорти сыров
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:28

Один кусочек сыра укрепляет кости, а другой повышает давление: как не прогадать

Врачи назвали самые полезные и вредные сорта сыра для здоровья

Сыр — один из самых популярных молочных продуктов в мире. Его любят за насыщенный вкус, разнообразие текстур и питательность. Но не все сорта одинаково полезны: многое зависит от технологии производства, жирности и содержания соли.

Чем ценен сыр

Сыр — источник белка, кальция, фосфора, магния и витаминов B-группы. Он хорошо усваивается благодаря молочнокислым бактериям и содержит биоактивные молекулы, которые положительно влияют на здоровье. В некоторых сортах присутствуют пробиотики, поддерживающие микрофлору кишечника.

Учёные отмечают: умеренное потребление сыра (около 40 г в день) способно снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза и диабета 2-го типа. Однако из-за высокого содержания соли и насыщенных жиров есть его стоит разумно, особенно людям с хроническими болезнями.

Наиболее полезные сорта

Рикотта - мягкий сыр из сыворотки. В нём мало жира и соли, низкая калорийность (140-170 ккал на 100 г) и легкоусвояемые белки.
Моцарелла - содержит пробиотики, полезные для кишечника, а также кальций и фосфор для здоровья костей. Калорийность — около 250-280 ккал.
Пармезан - выдержанный сыр с высоким содержанием белка (до 38 г) и кальция (около 1100 мг на 100 г). Практически не содержит лактозы, поэтому подходит людям с её непереносимостью.
Фета - из овечьего или козьего молока, богата белком и конъюгированной линолевой кислотой, которая способствует улучшению состава тела.
Сыры с плесенью (рокфор, горгонзола) — содержат витамин K2, кальций и спермидин, который может замедлять старение.
Козий сыр - легче усваивается, чем коровий, содержит меньше лактозы и полезные жирные кислоты с противовоспалительным эффектом.

Сыры, с которыми стоит быть осторожнее

Плавленые сыры - в них много соли, фосфатов и пищевых добавок.
Копчёные сыры - содержат много соли, а при использовании жидкого дыма в них могут быть канцерогены.
Очень солёные сыры (брынза, промышленная фета, халуми) — повышают давление и могут нарушать водно-солевой баланс.
Жирные выдержанные сыры (чеддер, гауда, бри, камамбер) — до 400 ккал и 40-60 г жира на 100 г. Их лучше ограничивать малыми порциями.
Сыры с заменителями жира - дешёвые аналоги часто содержат трансжиры и пальмовое масло, повышающие уровень "плохого" холестерина.

Как выбрать сыр в магазине

  1. Читайте состав: ищите молоко, сливки, молочный жир.
  2. Избегайте продуктов с растительными жирами и гидрогенизированными маслами.
  3. Обращайте внимание на жирность — оптимально 25-35%.
  4. Хороший сыр должен содержать не менее 20 г белка на 100 г.
  5. Отдавайте предпочтение твёрдым и выдержанным сортам: в них меньше лактозы и больше питательных веществ.

Вывод

Сыр может быть и полезным, и вредным продуктом — всё зависит от сорта и количества. Рикотта, моцарелла, пармезан, фета, козий сыр и сыры с плесенью — лучшие варианты для здоровья. А вот плавленые, копчёные, чрезмерно солёные и дешёвые аналоги с растительными жирами стоит есть редко. Баланс и внимательное отношение к составу помогают извлечь максимум пользы из любимого продукта.

