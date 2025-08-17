Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
йога для пожилых
йога для пожилых
© freepik
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

Йога раскрыла неожиданный секрет долголетия, о котором молчали врачи

Инструктор йоги Джо Миллер назвал асаны для поддержания здоровья после 50 лет

Что если секрет активного долголетия скрыт не в дорогих процедурах и не в сложных тренировках, а в простых позах, доступных каждому? Йога давно перестала быть чем-то экзотическим, а для людей старшего возраста она становится настоящей находкой — ведь именно движения помогают сохранить тело гибким и сильным даже после 50 лет.

Зачем йога нужна в зрелом возрасте

"С возрастом работает правило: "двигайся или потеряешь", — отмечает инструктор йоги и специалист по силовой подготовке Джо Миллер. — К счастью, регулярная практика помогает поддерживать здоровье и силу в течение всей жизни".

Научные обзоры подтверждают его слова. Так, в исследовании, опубликованном в Advances in Geriatric Medicine and Research в 2021 году, говорится, что йога помогает пожилым людям улучшить подвижность суставов, снизить риск падений, замедлить когнитивное снижение, а также укрепить мышцы, повысить гибкость и улучшить качество сна.

Главные враги старения — скованность суставов и потеря мышечной массы (саркопения). Чем меньше мы двигаемся, тем быстрее теряется амплитуда движений и сила. Именно здесь на помощь приходит йога, предлагая безопасные упражнения для суставов и мышц.

Какие позы особенно полезны

Джо Миллер рекомендует целый комплекс асан для людей старше 50 лет, хотя выполнять их может любой. Среди них:

  • Поза стула (Utkatasana) — укрепляет квадрицепсы, мышцы спины и плеч, помогая легче садиться и вставать.
  • Воины I и II (Virabhadrasana I и II) — развивают выносливость ног, подвижность бедер и лодыжек.
  • Поза дерева (Vrksasana) — классическая тренировка равновесия, которая особенно важна в пожилом возрасте.
  • Собака мордой вниз (Adho Mukha Svanasana) — поддерживает гибкость плеч и бедер, развивает силу рук.
  • Планка и поза саранчи (Plank, Salabhasana) — укрепляют корпус, спину и мышцы, удерживающие нас в вертикальном положении.
  • Мост (Setu Bandha Sarvangasana) — помогает сохранить силу ягодиц и бедер.

Все эти упражнения легко адаптировать под свои возможности: можно использовать стену, стул или выполнять более простые вариации.

Интересный факт

Исследования показывают, что регулярная практика йоги улучшает не только физическое, но и психическое состояние. Например, у пожилых людей снижается уровень стресса, нормализуется давление и даже повышается концентрация внимания. Более того, врачи отмечают: балансирующие позы, такие как "дерево", напрямую связаны с профилактикой переломов, ведь они снижают вероятность падений.

Йога — это не про сложные замысловатые движения. Это про возможность чувствовать своё тело и сохранять активность в любом возрасте. Несколько простых асан могут стать залогом долгой и энергичной жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Койа Вебб назвала позы йоги, которые улучшают работу кишечника сегодня в 15:50

Вздутие уходит за минуты: неожиданная роль йоги в работе кишечника

Йога способна не только расслабить тело, но и наладить работу кишечника. Узнайте, какие 8 поз помогут избавиться от вздутия и тяжести.

Читать полностью » Джейми Никерсон: лёгкая гиря помогает повысить эффективность разминки и гибкость мышц сегодня в 15:10

Этот 10-минутный ритуал спасает суставы от разрушения

Узнайте, как всего одна лёгкая гиря и 10 минут времени могут подготовить мышцы и суставы к нагрузке, повысить подвижность и снизить риск травм.

Читать полностью » Врач Нечаев назвал упражнения для снятия усталости ног при работе за компьютером сегодня в 14:13

Как снять усталость в ногах, не вставая из-за стола

Врач рассказал о простых упражнениях, которые помогут снять тяжесть в ногах и улучшить кровообращение прямо на рабочем месте.

Читать полностью » Фитнес-тренер Яблокова назвала опасные упражнения для людей с лишним весом сегодня в 13:10

Почему бег и прыжки могут навредить, если есть лишний вес

Фитнес-тренер предупредила, какие упражнения могут привести к травмам у людей с лишним весом и рассказала, с чего безопасно начинать тренировки.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Ротач назвала комплекс упражнений для рельефного пресса сегодня в 12:48

Плоский живот невозможен без одного ключевого условия

Фитнес-эксперт рассказала, какие упражнения и принципы питания помогут убрать лишний жир с живота и сделать пресс заметно рельефнее.

Читать полностью » Фитнес-эксперт предложила 5-минутный комплекс для пресса и общего тонуса сегодня в 11:15

Всего 5 минут в день для крепкого пресса и здорового сердца

Фитнес-эксперт рассказала о четырёх упражнениях, которые помогут получить рельефный пресс всего за пять минут в день при правильном питании.

Читать полностью » Фитнес-тренер Литовченко дал советы для безопасных тренировок в жару сегодня в 10:13

Как тренироваться в жару, чтобы не довести организм до перегрева

Фитнес-тренер рассказал, как правильно тренироваться летом, чтобы избежать перегрева, и почему в жару лучше снизить рабочие веса.

Читать полностью » Джемма Холлис: регулярное плавание улучшает работу сердца и снижает стресс сегодня в 9:50

Тренировка, которая спасает суставы и сердце, но её до сих пор недооценивают

Плавание укрепляет тело, дарит спокойствие и снимает стресс. С чего начать новичку и как превратить первые 30 минут в эффективную тренировку?

Читать полностью »

Новости
Дом

Используйте микрофибру и проветривание, чтобы пыль не возвращалась после уборки
Спорт и фитнес

Эксперт: бодибилдинг на пределе возможностей может привести к остановке сердца
Туризм

Россиянка о жизни в Тулузе: раздельные счета, забастовки и вино по утрам
Питомцы

Кошки успешно осваивают трюк "дай лапу" при обучении с лакомствами
Наука и технологии

Археологи нашли древнейшие следы очистки золота в Египте и Персии – данные из Лувра
Наука и технологии

Материнская ДНК влияет на пол ребёнка — исследование Гарвардского университета
Наука и технологии

Генетики установили: предки финнов и венгров мигрировали из Якутии 4500 лет назад
Питомцы

Ветеринары рекомендуют регулярные осмотры для собак с плоской мордой при проблемах дыхания и зрения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru