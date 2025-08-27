Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пожилая пара занимается спортом
Пожилая пара занимается спортом
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:10

Какие тренировки превращают спорт в источник хронической боли после 50

Фитнес после 40: рекомендации тренера Холли Розер по безопасным нагрузкам

Ваше тело в 20 и в 50 — это две совершенно разные истории. Но главное — разница не в том, что вы "уже не можете", а в том, что ваши цели и подходы меняются. И это открывает новые возможности для поддержания формы.

Новые цели после 40

"В какой-то момент вы уже не стремитесь к идеальному пляжному телу, — говорит тренер и владелица студии Holly Roser Fitness Холли Розер. — Зато вам может быть важно уверенно выглядеть в деловом костюме, подготовиться к свадьбе друзей или просто чувствовать лёгкость на пробежке".

С возрастом акцент смещается с внешности на качество жизни. Но вместе с этим стоит учитывать и возрастные изменения: риск остеопороза, саркопении, травм от перегрузки.

Травмы и индивидуальный подход

После 40 многие сталкиваются с "синдромами перегрузки" — колено бегуна, разрывы ротаторной манжеты плеча, грыжи, боли в стопе. Чаще всего они возникают у тех, кто активно занимается в групповых фитнес-программах, где не всегда следят за техникой движений.

Лучший выход — индивидуальные тренировки или малые группы. Тренер поможет подобрать программу, скорректировать упражнения и укрепить слабые места. А ещё - поддержит мотивацию.

"Люди старше 40 ценят атмосферу поддержки и лёгкого соперничества, которое даёт групповая работа", — отмечает Розер.

Эксперт по упражнениям Дебра Аткинсон добавляет: выбирайте специалистов, которые знают специфику работы с клиентами в возрасте. Особенно важно это для женщин в период менопаузы. В каталогах вроде MedFit Network можно найти тренеров, обученных именно для таких случаев.

Почему важна сила, а не только кардио

В молодости часто достаточно было пробежек или велотренажёра. Но с возрастом приоритет смещается на силовые упражнения. Они помогают сохранить мышечную массу, укрепить кости и ускорить метаболизм. Даже после 70 лет регулярные силовые тренировки приносят заметный результат.

Розер советует заниматься 2-3 раза в неделю и включать базовые движения: приседания, выпады, жим, подтягивания резиной, планку. По 3 подхода на каждое упражнение — этого достаточно, чтобы почувствовать разницу. А такие тренировки дают ещё и "эффект послетренировочного сжигания", когда организм расходует калории даже в покое.

Качество, а не количество

Расхожее мнение, что после 40 стоит тренироваться меньше и мягче, — миф. Аткинсон подчёркивает: главное не количество часов в зале, а качество занятий и грамотное питание. Слишком частые тренировки и строгие диеты только замедляют обмен веществ.

Оптимальная стратегия — короткие, но интенсивные силовые сессии и богатая белком еда. Банан и цельнозерновой тост с ореховой пастой перед занятием дадут силы, а белковый ужин поможет восстановиться.

Роль дисциплины и питания

Если в 20 лет можно было без последствий пропустить тренировки и питаться наугад, то после 40 регулярность и баланс становятся решающими. Удобно планировать тренировки как встречи в календаре или совмещать их с общением: прогулки с друзьями, совместные пробежки.

Особое внимание нужно уделять белку: он защищает мышцы от возрастной потери. В среднем рекомендуется 46-56 граммов в день. Даже простые блюда вроде пасты с мясным соусом за пару часов до тренировки помогут удержать энергию на нужном уровне.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер объяснила, почему правильная техника делает силовые упражнения безопасными вчера в 23:23

Женщины и гантели: правда, которая переворачивает привычные страхи

Фитнес-тренер развеяла миф о вреде силовых тренировок для женщин: опасность кроется не в весах, а в неправильной технике выполнения упражнений.

Читать полностью » Врач назвал влияние хронического стресса на сон и восстановление после спорта вчера в 23:06

Стресс обнуляет спорт: тело сгорает изнутри

Нейрофизиолог Юрий Корюкалов объяснил, почему стресс мешает росту мышц: кортизол блокирует синтез белка, разрушает ткани и снижает уровень гормонов.

Читать полностью » Фитнес-тренер назвал простые упражнения для профилактики болей при малоподвижном образе жизни вчера в 22:47

Офисное кресло против вашего тела: как остаться здоровым

Фитнес-тренер Сергей Нитченко рассказал, как избежать проблем со здоровьем при сидячей работе: утренняя зарядка, простые разминки и больше пеших прогулок.

Читать полностью » Эксперт Ерастов назвал подходящие виды спорта для людей старше 60 лет вчера в 22:17

Долголетие в движении: упражнения, которые превращают возраст в преимущество

Врач рассказал, как безопасно заниматься спортом после 60 лет: ходьба, плавание и йога вместо бега, минимальные веса и тренировки под контролем.

Читать полностью » Травматолог-ортопед: неприятные ощущения после тренировки — естественная реакция организма вчера в 21:42

Правда о боли после тренировок: молочная кислота ни при чём

Почему после тренировок болят мышцы? Врач объяснил: причина не только в микротравмах, но и в биохимических реакциях организма.

Читать полностью » Тренер рассказала о минусах горячей йоги: нагрузка на сердце и тепловой удар вчера в 21:36

Йога в аду: почему сердце и сосуды не прощают такие тренировки

Эксперт рассказала о минусах горячей йоги: обезвоживание, нагрузка на сердце и риск теплового удара делают эту практику небезопасной.

Читать полностью » Двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев показал упражнения для укрепления спины вчера в 20:23

Бутылка воды против сутулости: неожиданный рецепт чемпиона

Чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев рассказал, как укрепить мышцы спины дома с помощью бутылки воды и эластичной ленты.

Читать полностью » Тренер рассказала, какие риски несут спортивные энергетики для здоровья вчера в 20:16

Чем заменить энергетики: простая формула питания для силы и выносливости

Фитнес-тренер объяснила, чем опасны спортивные энергетики и почему лучше восполнять энергию с помощью полноценного питания и правильного питьевого режима.

Читать полностью »

Новости
Дом

Скрытые карнизы и грамотный свет помогут преобразить квартиру
Садоводство

2 способа использования золы для кабачков: результат через 7 дней
УрФО

В Кургане завершился международный фестиваль акварели "Аквафест: хлебная история"
СЗФО

На Соловецких островах построили современную больницу после 15 лет ожидания
СКФО

В Ингушетии капитально отремонтировали десятки школ и детских садов
Авто и мото

Штрафы за выезд за стоп-линию: рекомендации по обжалованию от МВД России
Красота и здоровье

Врачи опровергли миф о пользе обильного питья для кожи — She Finds
Туризм

В Хельсинки самолёт столкнулся с наземным оборудованием после ошибки пилота — Aamulehti
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru