Пожилая пара занимается спортом
Пожилая пара занимается спортом
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:10

Мышцы тают быстрее, чем кажется: что происходит с телом после 50 лет

Эксперт Латреал Митчелл назвала безопасные упражнения для людей старше 50 лет

Наше тело меняется с возрастом, и это совершенно естественно. Но знаете ли вы, что после 50 лет люди теряют до 40% мышечной массы? Этот факт звучит тревожно, но хорошая новость в том, что тренировки способны замедлить этот процесс и вернуть ощущение силы и подвижности. Главное — правильно выбрать нагрузку и соблюдать баланс между активностью и восстановлением.

Почему важно адаптировать тренировки

Многие люди старше 40 всё ещё мыслят категориями "я в форме, как в 20", и это часто приводит к перенапряжению и травмам. Тренер Латреал Митчелл, которая сама в этом году отмечает 50-летие, делится наблюдением:

"Большинство моих клиентов уверены, что их тело работает так же, как в молодости. Но слишком интенсивные тренировки часто оборачиваются болью в спине и неприятной скованностью".

Помимо болей, организм сталкивается с естественным снижением мышечной массы и эластичности суставов. Однако при грамотном подходе эти изменения можно смягчить. Регулярные тренировки помогают сохранить силу, снизить риск падений и поддерживать здоровье сердца.

С чего начать: разминка

Даже короткая разминка играет ключевую роль в профилактике травм. Например:

  • Выпад с поворотом корпуса (T Reach) — так называемое "лучшее растяжение в мире", которое улучшает гибкость позвоночника и разогревает бедра.
  • Планка с переходом в позу собаки мордой вниз — помогает одновременно растянуть заднюю поверхность ног и укрепить руки.

Всего несколько минут подготовки способны значительно снизить нагрузку на связки и мышцы.

Основные упражнения

После разминки можно переходить к силовому блоку. Рекомендуется выполнять каждое упражнение по 30 секунд, отдыхая между подходами:

  • Сплит-присед с гирей — укрепляет ноги и корпус.
  • Жим Арнольда с гирями — развивает плечи и руки.
  • Ягодичный мост — активирует мышцы таза и снижает нагрузку на поясницу.
  • Обратная тяга (inverted row) — работает со спиной и верхним плечевым поясом.
  • Финальный акцент — "фермерская прогулка": простой, но мощный способ развивать выносливость и силу хвата.

Несколько фактов

Согласно исследованию Journal of Physiological Anthropology (2014), мышечная масса у людей 50-80 лет уменьшается на треть, если не поддерживать активность.
Даже 2-3 тренировки в неделю заметно улучшают баланс, гибкость и общее самочувствие.
Американские геронтологи отмечают: регулярные силовые упражнения снижают риск остеопороза и диабета второго типа.

Возраст — не повод отказываться от движения. Напротив, это шанс заново научиться работать со своим телом, укрепить здоровье и сохранить активность на долгие годы. Главное — подходить к тренировкам осознанно и без фанатизма.

