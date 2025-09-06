Продукт, который одновременно питает и лечит: сила орехов доказана нутрициологами
Орехи — это не только вкусная, но и чрезвычайно полезная часть рациона. Несмотря на их калорийность, нутрициолог Ирина Попкова в беседе с "Газетой.Ru" отметила: исключать их из питания — ошибка.
Почему орехи полезны
-
Содержат "правильные" жиры - моно- и полиненасыщенные кислоты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний.
-
Помогают регулировать уровень сахара в крови.
-
Поддерживают работу иммунной системы.
-
Богаты растительным белком и клетчаткой, благодаря чему надолго дарят чувство сытости.
Оптимальная порция: 25-30 г в день (горсть орехов). Лучше сочетать с белковыми продуктами — творогом, йогуртом или кефиром.
ТОП-5 самых полезных орехов
-
Грецкие орехи
-
лучший природный источник омега-3 кислот;
-
поддерживают работу мозга и сердца.
-
-
Миндаль
-
богат витамином Е, магнием и кальцием;
-
укрепляет кости и улучшает состояние кожи.
-
-
Кешью
-
содержит много растительного железа;
-
помогает при анемии и поддерживает энергетический баланс.
-
-
Фисташки
-
источник витамина B6, регулирующего обмен веществ и уровень глюкозы;
-
выбирать лучше несолёные и сырые.
-
-
Бразильские орехи
-
отличаются высоким содержанием селена;
-
необходимы для здоровья щитовидной железы и антиоксидантной защиты организма.
-
Итог
Горсть орехов в день способна укрепить сердце, поддержать иммунитет и подарить долгую сытость. Главное — выбирать натуральные продукты без соли и сахара и употреблять их в умеренном количестве.
