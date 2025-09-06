Продукт, который одновременно питает и лечит: сила орехов доказана нутрициологами

Орехи — это не только вкусная, но и чрезвычайно полезная часть рациона. Несмотря на их калорийность, нутрициолог Ирина Попкова в беседе с "Газетой.Ru" отметила: исключать их из питания — ошибка.

Почему орехи полезны

Содержат "правильные" жиры - моно- и полиненасыщенные кислоты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Помогают регулировать уровень сахара в крови .

Поддерживают работу иммунной системы .

Богаты растительным белком и клетчаткой, благодаря чему надолго дарят чувство сытости.

Оптимальная порция: 25-30 г в день (горсть орехов). Лучше сочетать с белковыми продуктами — творогом, йогуртом или кефиром.

ТОП-5 самых полезных орехов

Грецкие орехи лучший природный источник омега-3 кислот ;

поддерживают работу мозга и сердца. Миндаль богат витамином Е, магнием и кальцием ;

укрепляет кости и улучшает состояние кожи. Кешью содержит много растительного железа ;

помогает при анемии и поддерживает энергетический баланс. Фисташки источник витамина B6 , регулирующего обмен веществ и уровень глюкозы;

выбирать лучше несолёные и сырые. Бразильские орехи отличаются высоким содержанием селена ;

необходимы для здоровья щитовидной железы и антиоксидантной защиты организма.

Итог

Горсть орехов в день способна укрепить сердце, поддержать иммунитет и подарить долгую сытость. Главное — выбирать натуральные продукты без соли и сахара и употреблять их в умеренном количестве.