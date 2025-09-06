Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Орехи
Орехи
© commons.wikimedia.org by Kovbaskina is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:12

Продукт, который одновременно питает и лечит: сила орехов доказана нутрициологами

Нутрициолог Попкова назвала самые полезные орехи для сердца и иммунитета

Орехи — это не только вкусная, но и чрезвычайно полезная часть рациона. Несмотря на их калорийность, нутрициолог Ирина Попкова в беседе с "Газетой.Ru" отметила: исключать их из питания — ошибка.

Почему орехи полезны

  • Содержат "правильные" жиры - моно- и полиненасыщенные кислоты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Помогают регулировать уровень сахара в крови.

  • Поддерживают работу иммунной системы.

  • Богаты растительным белком и клетчаткой, благодаря чему надолго дарят чувство сытости.

Оптимальная порция: 25-30 г в день (горсть орехов). Лучше сочетать с белковыми продуктами — творогом, йогуртом или кефиром.

ТОП-5 самых полезных орехов

  1. Грецкие орехи

    • лучший природный источник омега-3 кислот;

    • поддерживают работу мозга и сердца.

  2. Миндаль

    • богат витамином Е, магнием и кальцием;

    • укрепляет кости и улучшает состояние кожи.

  3. Кешью

    • содержит много растительного железа;

    • помогает при анемии и поддерживает энергетический баланс.

  4. Фисташки

    • источник витамина B6, регулирующего обмен веществ и уровень глюкозы;

    • выбирать лучше несолёные и сырые.

  5. Бразильские орехи

    • отличаются высоким содержанием селена;

    • необходимы для здоровья щитовидной железы и антиоксидантной защиты организма.

Итог

Горсть орехов в день способна укрепить сердце, поддержать иммунитет и подарить долгую сытость. Главное — выбирать натуральные продукты без соли и сахара и употреблять их в умеренном количестве.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетологи: огурцы, салат и зелень после заморозки теряют до 90% текстуры и хруст сегодня в 14:28

Салат превращается в тряпку, а паста — в резину: кулинарные жертвы морозильника

Морозильник может стать не только помощником, но и кулинарным врагом. Узнайте, какие продукты категорически не стоит хранить в нём.

Читать полностью » Рецепт тарталеток с крабовыми палочками и сыром подтвердил популярность среди домашних поваров сегодня в 14:13

Праздничная классика с неожиданным вкусом — тарталетки, которые удивляют

Простой и вкусный рецепт тарталеток с крабовыми палочками, сыром и яйцом — идеальная закуска для любого праздника. Узнайте, как быстро приготовить и красиво подать!

Читать полностью » Шеф-повара предлагают салат с горошком и пекинской капустой в качестве освежающего блюда сегодня в 13:55

Последний шанс: салат с индейкой, который исчезнет с вашего стола быстрее, чем вы успеете моргнуть

Откройте для себя простой и вкусный салат с индейкой, пекинской капустой и зеленым горошком. Идеальное сочетание для праздничного стола или легкого ужина!

Читать полностью » Рецепт салата Кавказский с говядиной и болгарским перцем сохраняет баланс вкуса и пользы сегодня в 13:40

Лёгкий, но с характером: салат, который не оставит равнодушным никого

Этот салат Кавказский с говядиной и болгарским перцем — яркое, вкусное и простое блюдо, которое отлично впишется в ваш обеденный или праздничный рацион.

Читать полностью » Повар представил способ приготовления пирога с варёной сгущёнкой сегодня в 12:52

Быстрый пирог с варёной сгущёнкой из простых продуктов — идеальный рецепт для занятых

Узнайте простой рецепт пирога с вареной сгущенкой в духовке — нежный, из доступных продуктов, идеален для семейного ужина.

Читать полностью » Карамельный крем и творожные коржи в рецепте крем-брюле обеспечивают мягкую текстуру десерта сегодня в 12:38

Хрустящие коржи и крем, как мороженое: парадокс десерта, который ломает стереотипы о выпечке

Хотите удивить близких неповторимым десертом? Откройте секрет хрустящего торта с кремом, как крем-брюле. Легко приготовить дома для семейного ужина.

Читать полностью » Рулет из лаваша с крабовыми палочками и плавленым сыром запекается в духовке сегодня в 11:49

Хрустящий лаваш и нежная начинка: закуска, которая играет на контрастах вкуса

Яркая и аппетитная закуска из лаваша с крабовыми палочками и плавленым сыром — простой рецепт, который украсит любой праздничный стол и станет любимым у гостей!

Читать полностью » Индейка в духовке с беконом и сыром сохраняет мягкость и аромат сегодня в 11:35

Индейка в рулетах: парадокс, когда холодная закуска горячее, чем ваш любимый ресторан

Узнайте, как быстро и просто приготовить сочные рулетики из индейки с сырной начинкой в духовке. Идеально для горячего ужина и холодной закуски!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Смартфон в туалете увеличивает риск геморроя на 50% — исследование США
Дом

Энергетические организации напомнили о пользе стирки при низкой температуре для экологии и тканей
Наука и технологии

Телескоп Джеймс Уэбб выявил планету у звезды Альфа Центавра A по данным NASA
Спорт и фитнес

Врачи назвали причины мышечной боли после спорта и способы её облегчить
Наука и технологии

Атмосфера K2-18b содержит диметилсульфид, связанный с межзвёздной средой
Питомцы

Хомяк становится идеальным питомцем благодаря простому уходу и низким расходам
Туризм

На ВЭФ гостей угощают пловом с морепродуктами, стейком из палтуса и сетами с крабом
Садоводство

Врачи напомнили об опасности декоративных растений, растущих рядом с человеком
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet