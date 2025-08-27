Фельдшер вместо терапевта: Минздрав меняет правила медицины
С начала осени 2025 года Минздрав намерен разрешить фельдшерам и акушерам выполнять часть обязанностей лечащих врачей в случае дефицита кадров или временной недоступности специалистов. Речь идёт о первичной медико-санитарной и скорой помощи.
Что изменится в практике
Новая инициатива позволит руководству медучреждений наделять сотрудников со средним медицинским образованием дополнительными полномочиями:
- назначать и корректировать лечение,
- выдавать больничные листы и справки,
- направлять пациентов на обследования,
- оказывать профилактическую помощь.
Таким образом, фельдшеры и акушеры смогут частично компенсировать нехватку врачей в регионах.
Врач Роман Фишкин в беседе с 360. ru отметил, что подготовка терапевтов, педиатров и гинекологов существенно глубже — они проходят длительное обучение и обладают более широкими знаниями.
"Квалификации фельдшера или акушера достаточно для рутинных, стандартных случаев в условиях острого дефицита работников. Однако для сложной диагностики и лечения пациентов с патологией их подготовки может быть недостаточно", — подчеркнул специалист.
Зачем нужна эта мера
По словам Фишкина, основная задача фельдшеров и акушеров в новых условиях — не пропустить редкие и атипичные случаи, вовремя передавая пациентов врачам.
Особенно важной эта инициатива станет для сельских районов, где проблема нехватки кадров стоит острее всего. Однако для её реализации необходимы чёткие протоколы и алгоритмы действий.
