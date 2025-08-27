Фельдшер вместо терапевта: Минздрав меняет правила медицины

С начала осени 2025 года Минздрав намерен разрешить фельдшерам и акушерам выполнять часть обязанностей лечащих врачей в случае дефицита кадров или временной недоступности специалистов. Речь идёт о первичной медико-санитарной и скорой помощи.

Что изменится в практике

Новая инициатива позволит руководству медучреждений наделять сотрудников со средним медицинским образованием дополнительными полномочиями:

назначать и корректировать лечение,

выдавать больничные листы и справки,

направлять пациентов на обследования,

оказывать профилактическую помощь.

Таким образом, фельдшеры и акушеры смогут частично компенсировать нехватку врачей в регионах.

Врач Роман Фишкин в беседе с 360. ru отметил, что подготовка терапевтов, педиатров и гинекологов существенно глубже — они проходят длительное обучение и обладают более широкими знаниями.

"Квалификации фельдшера или акушера достаточно для рутинных, стандартных случаев в условиях острого дефицита работников. Однако для сложной диагностики и лечения пациентов с патологией их подготовки может быть недостаточно", — подчеркнул специалист.

Зачем нужна эта мера

По словам Фишкина, основная задача фельдшеров и акушеров в новых условиях — не пропустить редкие и атипичные случаи, вовремя передавая пациентов врачам.

Особенно важной эта инициатива станет для сельских районов, где проблема нехватки кадров стоит острее всего. Однако для её реализации необходимы чёткие протоколы и алгоритмы действий.