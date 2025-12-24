Миллион за работу в селе: как Крым закрывает кадровую дыру в медицине

Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" продолжают играть ключевую роль в решении кадрового дефицита в системе здравоохранения Республики Крым. Благодаря комплексному подходу региону удается не только привлекать опытных специалистов, но и закреплять молодых медиков в государственных учреждениях, особенно в сельской местности и районах с наибольшей нехваткой кадров.

Миллионные выплаты для врачей и фельдшеров

Как сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов, в текущем году участниками программ стали 90 медицинских работников. Из них 70 врачей получили единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей, а 20 представителей среднего медицинского персонала — по 500 тысяч рублей. Эти меры остаются одним из самых действенных стимулов для привлечения специалистов в региональные и сельские медучреждения.

Востребованные специальности и распределение кадров

Программы охватили широкий круг медицинских специальностей. В их числе — терапевты, педиатры, неврологи, кардиологи, урологи, хирурги, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи, а также врачи скорой медицинской помощи. Всего новые специалисты были распределены между 19 медицинскими организациями Крыма.

Наибольшее пополнение кадров получили Бахчисарайская, Красногвардейская и Ленинская центральные районные больницы, а также Первомайская и Сакская районные больницы. Существенное усиление произошло и в службе скорой медицинской помощи, где дефицит специалистов традиционно остается одним из самых острых.

Молодые специалисты по целевым договорам

Дополнительным источником кадрового пополнения стали выпускники, обучавшиеся по целевым договорам. В этом году в медицинские учреждения Крыма пришли работать 135 молодых специалистов. В соответствии с условиями договоров они обязаны отработать в учреждениях от трёх до пяти лет, что позволяет обеспечить стабильность кадрового состава.

Социальная поддержка и условия закрепления

Для молодых медиков и участников программ предусмотрен широкий пакет мер социальной поддержки. Он включает компенсацию аренды жилья или ипотечных платежей, предоставление служебного жилья, региональные надбавки к заработной плате, а также возможность получения земельных участков в сельской местности. Такой подход делает работу в районных больницах более привлекательной и снижает риск оттока специалистов.

Подготовка кадров на перспективу

Работа по формированию кадрового резерва ведется и на уровне высшего образования. В 2025 году на целевую подготовку в медицинские вузы поступил 171 студент. Для мотивации будущих врачей и ординаторов предусмотрены дополнительные выплаты к стипендии из республиканского бюджета: 40 тысяч рублей в год для студентов специалитета и 60 тысяч рублей для ординаторов при успешном выполнении условий целевого договора.

Системное решение кадровой проблемы

Таким образом, сочетание финансовых стимулов, социальной поддержки и целевой подготовки специалистов позволяет Крыму последовательно сокращать дефицит медицинских кадров. Власти региона рассчитывают, что реализация этих программ не только улучшит доступность медицинской помощи, но и повысит ее качество во всех муниципалитетах республики.