Два миллиона за профессию: в России предлагают новый способ удержать молодых врачей

Механизм материального стимулирования для молодых врачей может получить федеральный статус. В Госдуме считают, что без долгосрочных финансовых гарантий проблему кадрового дефицита в здравоохранении решить невозможно. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на обращение депутатов к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

Суть инициативы и параметры программы

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили запустить федеральную программу под названием "Целевой врачебный сертификат". Она адресована выпускникам медицинских вузов и предполагает предоставление каждому молодому врачу сертификата номиналом два миллиона рублей сроком на четыре года. Инициатива оформлена в виде официального письма на имя главы Минздрава.

Авторами предложения стали лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов, а также председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. В документе подчёркивается, что средства не будут выдаваться единовременно.

"Предлагается инициировать создание федеральной программы "Целевой врачебный сертификат" для выпускников медицинских высших учебных заведений. Номинал сертификата — два миллиона рублей на четыре года", — сказано в письме.

Условия получения и приоритетные регионы

Как пояснил Сергей Миронов, воспользоваться сертификатом можно будет только после трудоустройства в медицинскую организацию, включённую в перечень, утверждённый Минздравом. В первую очередь речь идёт о дефицитных регионах, сельских территориях и малых городах, где нехватка специалистов ощущается наиболее остро.

По замыслу авторов инициативы, деньги будут выплачиваться ежемесячно в виде надбавки к заработной плате.

"По условиям программы каждый месяц в течение четырех лет к зарплате будет добавляться дополнительная сумма, что обеспечит стабильное финансовое поощрение работы в приоритетных медучреждениях", — отметил политик.

Дефицит кадров и логика контракта доверия

В Госдуме указывают, что формальный рост числа врачей в стране не отражает реальной ситуации в государственных медучреждениях. По словам Яны Лантратовой, специалисты всё чаще уходят в частный сектор или переезжают в крупные города, где условия труда и уровень оплаты заметно выше. В результате сельские территории и малые населённые пункты сталкиваются с критической нехваткой медицинских кадров.

Лантратова подчёркивает, что доступность и качество медицинской помощи не должны зависеть от места проживания.

"Несмотря на рост общего числа врачей в стране, в государственных медучреждениях их становится все меньше. А на селе и в малых городах, где медицинские работники нужны больше всего, нехватка кадров достигает критических значений", — сообщила она.

По её словам, программа "Целевой врачебный сертификат" задумывается как долгосрочный механизм взаимных обязательств. Государство инвестирует средства в молодого специалиста, а врач, в свою очередь, связывает профессиональную траекторию с системой государственного здравоохранения.