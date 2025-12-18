Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Врач держит стетоскоп
Врач держит стетоскоп
© www.pexels.com by Antoni Shkraba Studio is licensed under Бесплатное использование
Главная / Россия
Андрей Власов Опубликована сегодня в 20:47

Два миллиона за профессию: в России предлагают новый способ удержать молодых врачей

В Госдуме разработали программу сертификатов для молодых врачей — Сергей Миронов

Механизм материального стимулирования для молодых врачей может получить федеральный статус. В Госдуме считают, что без долгосрочных финансовых гарантий проблему кадрового дефицита в здравоохранении решить невозможно. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на обращение депутатов к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

Суть инициативы и параметры программы

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили запустить федеральную программу под названием "Целевой врачебный сертификат". Она адресована выпускникам медицинских вузов и предполагает предоставление каждому молодому врачу сертификата номиналом два миллиона рублей сроком на четыре года. Инициатива оформлена в виде официального письма на имя главы Минздрава.

Авторами предложения стали лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов, а также председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. В документе подчёркивается, что средства не будут выдаваться единовременно.

"Предлагается инициировать создание федеральной программы "Целевой врачебный сертификат" для выпускников медицинских высших учебных заведений. Номинал сертификата — два миллиона рублей на четыре года", — сказано в письме.

Условия получения и приоритетные регионы

Как пояснил Сергей Миронов, воспользоваться сертификатом можно будет только после трудоустройства в медицинскую организацию, включённую в перечень, утверждённый Минздравом. В первую очередь речь идёт о дефицитных регионах, сельских территориях и малых городах, где нехватка специалистов ощущается наиболее остро.

По замыслу авторов инициативы, деньги будут выплачиваться ежемесячно в виде надбавки к заработной плате.

"По условиям программы каждый месяц в течение четырех лет к зарплате будет добавляться дополнительная сумма, что обеспечит стабильное финансовое поощрение работы в приоритетных медучреждениях", — отметил политик.

Дефицит кадров и логика контракта доверия

В Госдуме указывают, что формальный рост числа врачей в стране не отражает реальной ситуации в государственных медучреждениях. По словам Яны Лантратовой, специалисты всё чаще уходят в частный сектор или переезжают в крупные города, где условия труда и уровень оплаты заметно выше. В результате сельские территории и малые населённые пункты сталкиваются с критической нехваткой медицинских кадров.

Лантратова подчёркивает, что доступность и качество медицинской помощи не должны зависеть от места проживания.

"Несмотря на рост общего числа врачей в стране, в государственных медучреждениях их становится все меньше. А на селе и в малых городах, где медицинские работники нужны больше всего, нехватка кадров достигает критических значений", — сообщила она.

По её словам, программа "Целевой врачебный сертификат" задумывается как долгосрочный механизм взаимных обязательств. Государство инвестирует средства в молодого специалиста, а врач, в свою очередь, связывает профессиональную траекторию с системой государственного здравоохранения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Иностранца оштрафовали на 1,3 млн рублей за попытку вывоза 100 кг лососёвой икры — ДВ-РОСС сегодня в 15:27
Икра пошла не туда: чем закончилась попытка вывезти деликатес через границу

Иностранца оштрафовали на 1,3 млн рублей за попытку вывезти 100 кг лососёвой икры и дать взятку таможеннику на границе в ЕАО.

Читать полностью » В Крыму создадут сеть круглогодичных курортов — гендиректор Волченко сегодня в 13:00
Не просто курорт, а перезапуск полуострова: в Крыму запускают проект госмасштаба

В Крыму представили детали проекта "Золотые пески России": круглогодичный курорт, новая инфраструктура и сохранение исторического наследия.

Читать полностью » Более 90 чрезвычайных ситуаций пережил Крым за 12 лет — глава Крыма Аксёнов сегодня в 12:56
Испытания шли одно за другим: Крым стал рекордсменом по чрезвычайным ситуациям

Глава Крыма рассказал о более чем 90 чрезвычайных ситуациях за 12 лет и назвал пережитые испытания частью судьбы полуострова.

Читать полностью » В Крыму сохраняются риски перебоев с топливом — Аксёнов сегодня в 12:21
Топливо стало уязвимой точкой: Крым признали регионом повышенного риска

Власти Крыма признали риски перебоев с топливом, но заявили о максимальных мерах поддержки и сознательной информационной закрытости.

Читать полностью » Краснодарский край вошел в топ регионов по автокредитам при высоких отказах — ОКБ сегодня в 12:16
Банки сказали нет чаще, чем когда-либо: автокредиты на Кубани ушли в режим фильтра

Автокредитование в России в ноябре сократилось почти на пятую часть, а Краснодарский край вошел в число лидеров по выдачам и одновременно — по отказам.

Читать полностью » В Кубани зафиксировали 688 погибших дельфинов — Центр Дельфа сегодня в 12:07
Катастрофа ушла под воду, но последствия всплывают: Чёрное море не молчит

После разлива мазута в Керченском проливе на побережье Краснодарского края зафиксированы сотни погибших китообразных, и экологи предупреждают о возможных отложенных последствиях.

Читать полностью » На Кубани внедряют плазменную сушку продуктов — кандидат наук Шорсткий сегодня в 11:59
Не огонь и не холод: на Кубани нашли третий способ обрабатывать продукты

В КубГТУ разрабатывают оборудование для обработки пищевого сырья низкотемпературной плазмой — технология может повысить качество сушёных продуктов и снизить энергозатраты.

Читать полностью » Средняя цена ОСАГО на Кубани снизилась на 25% — глава РСА Уфимцев сегодня в 11:55
Полисов стало больше, денег — меньше: рынок ОСАГО на Кубани пошёл против логики

В Краснодарском крае число договоров ОСАГО за год выросло на полмиллиона, но средняя цена полиса снизилась почти на четверть.

Читать полностью »

Новости
Наука
Палеонтологи обнаружили крупнейшее скопление дюгоней в Катаре — PeerJ
Туризм
Новый год на курортах Египта проходит внутри отелей без уличных праздников — автор канала Египет и окрестности
Россия
Новосибирскую область отнесли к красной зоне по ОСАГО — аналитики
Спорт и фитнес
Физическая активность без еды повысила сжигание жира — Femina
Мир
Суд приговорил врача Фредерика Пешье к пожизненному заключению — The Guardian
Общество
В квитанции за ЖКУ обязаны указывать основание перерасчёта — директор Вепрецкая
Общество
Семьи могут посещать культурные мероприятия бесплатно — председатель РОО Клименко
Недвижимость
Современный рынок недвижимости стал максимально открытым — Константин Апрелев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet