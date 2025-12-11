Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 20:04

Село снова дышит: молодые врачи возвращаются туда, где раньше закрывались ФАПы

Пензенская область сократила дефицит врачей почти вдвое — Олег Мельниченко

Проблема кадрового дефицита в здравоохранении Пензенской области постепенно теряет остроту. За последние годы региону удалось сократить нехватку врачей почти вдвое. Об этом сообщает издание "Пензенская правда".

Сокращение дефицита специалистов

Губернатор Олег Мельниченко отметил, что сегодня в системе государственного здравоохранения региона трудятся около 16 тысяч человек, из них 4,5 тысячи — врачи и 11 тысяч — средний медперсонал. Наиболее укомплектованным стало первичное звено, где раньше ощущался самый острый дефицит кадров.

С 2021 года, когда нехватка медицинских специалистов достигала 830 человек, к концу 2025-го она должна снизиться до 314. По словам губернатора, динамика свидетельствует о системном подходе к решению кадровых проблем. "Мы сократили число вакансий в здравоохранении более чем наполовину за неполные пять лет", — подчеркнул Олег Мельниченко. Наибольший спрос всё ещё сохраняется на педиатров, терапевтов, анестезиологов, хирургов и эндокринологов.

Программы привлечения и поддержки врачей

Особая роль отведена федеральной программе "Земский доктор", в рамках которой 116 специалистов после целевого обучения направлены в районные больницы. Целевой набор студентов показывает эффективность — 81 врач уже работает на местах, а более тысячи студентов и 150 ординаторов проходят подготовку.

Меры материального стимулирования остаются важной частью стратегии. Врачи, переезжающие в районы, получают подъёмные в размере 200 тысяч рублей, этой мерой воспользовались 50 человек. Для специалистов, выбравших работу в сельских ФАПах, предусмотрены выплаты от 500 до 750 тысяч рублей, и 28 медиков уже приступили к работе в текущем году.

Поддержка студентов и обеспечение жильём

Регион активно взаимодействует со студентами медицинских вузов. С сентября прошлого года целевикам назначена дополнительная стипендия в тысячу рублей из областного бюджета. Особое внимание уделяется жилью: с 2021 года медучреждениям передано 126 квартир, а ещё 96 приобретено для молодых специалистов. Министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачёв уточнил, что квартиры распределены по всем районам, а для педиатров из других регионов предусмотрены компенсации за поднаём жилья.

Новые объекты здравоохранения

Серьёзные изменения ожидают Кузнецк, где к первому кварталу 2026 года откроется современная поликлиника с инвестициями в оборудование на сумму 546 миллионов рублей. "Учреждение будет оснащено МРТ, КТ, маммографом, рентгеном и всем спектром эндоскопического оборудования", — рассказал министр Вячеслав Космачёв. Это позволит жителям города получать все виды помощи в одном медицинском комплексе.

На повестке остаётся и строительство хирургического корпуса, проект которого начали ещё в 1994 году. По словам губернатора, благодаря частичному списанию долгов региона средства на завершение работ найдены, а документация обновлена. После ввода поликлиники основное внимание будет уделено завершению этого объекта, чтобы сформировать в Кузнецке единый медицинский кластер.

