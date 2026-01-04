Без них не работает ни одна больница: Крым испытывает острую нехватку врачей

Крымская система здравоохранения по-прежнему сталкивается с острым кадровым дефицитом, особенно в ряде ключевых медицинских направлений. Несмотря на комплекс мер поддержки, отдельные специальности остаются критически востребованными, а их нехватка напрямую влияет на доступность медицинской помощи. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета Госсовета РК по здравоохранению Анна Рубель, сообщает РИА Новости Крым.

По словам главы профильного комитета, кадровый вопрос сегодня является одним из самых чувствительных для отрасли. При этом власти республики делают ставку не только на подготовку новых специалистов, но и на удержание уже работающих врачей.

Какие специалисты в дефиците

Анна Рубель отметила, что среди наиболее дефицитных специальностей в Крыму традиционно остаются анестезиологи. Причина — высокая ответственность профессии и специфика работы, связанной с применением наркотических препаратов.

"Если говорить о специальностях, которые в Крыму сегодня можно отнести к дефицитным, то это традиционно анестезиологи, потому что работа сложная, ответственная, к тому же с наркотическими препаратами", — пояснила Анна Рубель.

Кроме того, республика остро нуждается в целом ряде детских специалистов узкого профиля. Речь идёт о детских урологах, хирургах, эндокринологах и других врачах, без которых невозможно полноценное развитие педиатрической помощи.

Поддержка студентов и ответственность выпускников

Для восполнения кадрового дефицита в Крыму активно используют механизм целевого обучения. По словам Рубель, студенты-целевики медицинской академии, которые учатся на "хорошо" и "отлично", не пропускают занятия и не берут академические отпуска, получают дополнительную финансовую поддержку.

Размер доплаты составляет от 40 до 60 тысяч рублей. Таким образом, республика не просто ждёт выпускников, а заранее мотивирует их материально. При этом в случае невыполнения обязательств после окончания вуза выпускник обязан вернуть затраченные государством средства в троекратном размере — это требование закреплено в обновлённом законодательстве.

Эффект президентских выплат и работа на местах

Отдельно Анна Рубель отметила влияние так называемой президентской доплаты, введённой в прошлом году. Она составляет 50 тысяч рублей для врачей и 30 тысяч рублей для среднего медперсонала и, по её словам, уже серьёзно изменила кадровую ситуацию в районах и малых городах.

В районных больницах зафиксирован реальный приток специалистов, что позволило развивать новые виды медицинской помощи. В качестве примера Рубель привела Бахчисарайскую ЦРБ, где новый врач-травматолог начал развивать не только неотложную помощь, но и ортопедию, включая трансплантацию суставов.

Жильё, земля и дополнительные выплаты

В Крыму действует широкий спектр мер социальной поддержки для медиков. Среди них — компенсация аренды жилья, служебные квартиры для иногородних врачей, а также возможность возмещения расходов по ипотеке или найму жилья до 30 тысяч рублей в месяц.

В сельской местности медработникам могут предоставить земельный участок сроком на пять лет, который переходит в собственность при строительстве дома. Дополнительно предусмотрены компенсации на твёрдое топливо или энергетику, а также ежемесячные доплаты для дефицитных специальностей в размере 4-7 тысяч рублей, перечень которых регулярно утверждается Советом министров РК.

По словам Анны Рубель, совокупность этих мер должна обеспечить дальнейший приток специалистов, в том числе из других регионов страны.