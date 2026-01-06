Россия выполнила план по врачам на 2030 год досрочно, но клиники пусты: в чём подвох

В России показатель обеспеченности врачами почти достиг уровня, который изначально планировалось обеспечить только к 2030 году, но кадровый дефицит в здравоохранении по-прежнему остаётся серьёзным. Об этом сообщает издание "Известия". По данным за ноябрь 2025 года, на 10 тысяч человек приходилось 43,45 врача — всего на сотую долю меньше целевого ориентира в 43,46 специалиста, установленного президентским указом. Формально система приблизилась к плану досрочно, однако на практике нехватка медиков в государственных и частных клиниках ощущается во многих регионах и по ключевым направлениям.

Эксперты связывают ускоренный рост показателя с действиями региональных властей, которые активнее стали привлекать врачей и поддерживать их финансово, включая выплаты для сельских медиков. Но даже при росте статистической обеспеченности система сталкивается с тем, что потребность в специалистах превышает возможности кадрового покрытия. Поэтому достижение плановой цифры не означает автоматического решения проблемы доступности медицинской помощи.

Показатель достигнут досрочно: что показывают цифры

Согласно данным за ноябрь 2025 года, обеспеченность врачами составила 43,45 на 10 тысяч населения. Это значение практически совпадает с целевым уровнем 43,46, который был прописан в плановых документах до 2030 года. Такой результат выглядит как досрочное выполнение ориентира по одному из главных индикаторов кадрового состояния отрасли.

В "Известиях" отмечают, что ускорение могло быть связано с практикой стимулирования кадров, которую усиливали регионы. Речь идёт, в частности, о мерах поддержки для специалистов, готовых работать в сельской местности, включая финансовые выплаты. Однако статистический рост обеспеченности не устраняет дисбаланс между формальным числом медиков и реальной нагрузкой на конкретные учреждения.

Дефицит кадров сохраняется: кого не хватает системе

Несмотря на близость к целевому показателю, дефицит медицинских кадров остаётся острым. Как ранее заявлял министр здравоохранения Михаил Мурашко, системе не хватает около 23,3 тысячи врачей и 63,6 тысячи среднего медперсонала. Эти оценки показывают, что проблема затрагивает не отдельные территории, а весь масштаб государственной системы здравоохранения.

В государственных клиниках по всей стране ощущается нехватка терапевтов, педиатров, неврологов, офтальмологов, онкологов и врачей скорой помощи. То есть дефицит касается как "первого звена", так и узких направлений, где ожидание консультации или обследования часто зависит от наличия специалистов. В результате даже при росте общего показателя обеспеченности пациент может сталкиваться с перегруженностью врачей и сложностью записи.

Разрыв между государственным и частным сектором и региональные перекосы

В частных медицинских центрах, как отмечается в материале, также есть кадровые проблемы: не хватает опытных хирургов и узких специалистов. Это указывает на то, что конкуренция за профессионалов идёт одновременно и между учреждениями, и между секторами. Для системы в целом это означает переток кадров и зависимость качества услуг от способности клиники удержать специалиста.

Отдельно подчёркиваются региональные перекосы: в субъектах федерации ощущается нехватка акушеров-гинекологов и рентгенологов. Эти специальности напрямую связаны и с профилактикой, и с диагностикой, поэтому кадровый дефицит влияет не только на скорость оказания помощи, но и на её полноту. На фоне этого достижение планового показателя выглядит скорее как успех в отчётности, чем как завершённая работа по закрытию кадровых потребностей.