Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
прием у врача
прием у врача
© mos.ru by Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Приволжский федеральный округ
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:57

Не только врачи: кому в пензенских ФАПах готовы платить больше и предоставить служебное жильё

Дефицит врачей в Пензе сократился до 314 человек — Мельниченко

Дефицит врачей в регионе уже не выглядит как "черная дыра" на сотни ставок, но кадровая тема по-прежнему остается одной из самых болезненных для первичного звена и районных больниц. Об этом сообщает penzaobzor.ru: губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на прямой линии рассказал, как менялась укомплектованность медучреждений и за счет каких мер власти планируют восполнять нехватку специалистов. Он привел данные по численности персонала, динамике дефицита и отметил, какие направления в регионе наиболее востребованы.

Сколько медиков работает в регионе и как менялся дефицит

По словам губернатора, в государственных медучреждениях Пензенской области трудятся около 4,5 тысячи врачей и 11 тысяч средних медработников. При этом большая половина занята в первичном звене — именно там нагрузка чаще всего чувствуется жителями напрямую. Мельниченко подчеркнул, что за последние три года укомплектованность штата врачами улучшилась.

Он заявил, что нехватка кадров сократилась с 830 до 314 человек. Глава региона признал, что дефицит остается ощутимым, но уже не достигает уровня "критических 800 сотрудников", о котором говорили ранее. Наиболее востребованными специализациями в области он назвал педиатрию, терапию, анестезиологию и хирургию.

Кто пришел в медицину в 2025 году и куда их распределили

Мельниченко сообщил, что только в текущем году на работу приняли 395 врачей. В эту цифру вошли 54 специалиста, трудоустроенные в рамках программы "Земский доктор", и 116 выпускников медицинских вузов, прошедших целевое обучение. То есть ставка делается сразу на два потока — привлечение врачей через федерально-региональные программы и подготовку кадров "под заказ" с последующим трудоустройством.

Среди выпускников-целевиков 75 человек, по словам губернатора, относятся к узким специалистам, еще 41 — терапевты. Распределение мест работы он обозначил отдельно: 81 специалист начал работать в Пензе, 35 — в районах Пензенской области. Тем самым подчеркивается, что часть новых врачей уходит в областной центр, а часть закрывает потребности на территории.

Выплаты, стипендии и жилье как ключевые стимулы

По оценке губернатора, острой нехватки специалистов среднего медицинского персонала сейчас нет, однако сохраняется потребность в фельдшерах для ФАПов и фельдшерских пунктов. В этой логике регион делает упор на материальную поддержку и меры закрепления кадров. Мельниченко заявил, что предусмотрены различные виды выплат, призванные мотивировать специалистов выбирать работу в регионе.

Введены единовременные выплаты врачам, работающим в центральных районных, районных и участковых больницах, а также фельдшерам и медсестрам, выбравшим сельскую местность и работу в ФАПах. Кроме того, предусмотрена ежемесячная стипендия для студентов медвузов с 1 по 6 курс и ординаторов, а с 1 сентября 2024 года целевикам назначены увеличенные стипендии. В общей сложности, как уточнил губернатор, около 1000 человек получают денежную поддержку.

Отдельным блоком названы жилищные меры. С 2020 года медучреждениям передали 126 квартир для предоставления медработникам как служебного жилья. Дополнительно приобретены 96 квартир для молодых специалистов. В завершение темы Мельниченко дал указания по Кузнецку: в первом квартале 2026 года нужно открыть новую взрослую поликлинику и в ближайшее время завершить строительство хирургического корпуса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пять парков Перми ждет комплексное содержание с апреля по октябрь — МАУК Пермьпарк сегодня в 9:38
Невидимая работа за 11,8 млн: что будут делать в парках Перми, пока мы гуляем и отдыхаем

"Пермьпарк" ищет подрядчика на содержание пяти парков Перми за 11,8 млн рублей. Какие работы включены и как разделили летний и зимний сезоны?

Читать полностью » Оползень повредил федеральную трассу в Саратовской области — Росавтодор сегодня в 8:01
Оползень против асфальта: кто победит в битве за федеральную трассу под Саратовом

Жители Саратовской области заявили, что трасса "ползет". Власти объяснили разрушение оползнем и рассказали, что нужно для начала капитального ремонта.

Читать полностью » Пензенская область сократила дефицит врачей почти вдвое — Олег Мельниченко вчера в 20:04
Село снова дышит: молодые врачи возвращаются туда, где раньше закрывались ФАПы

Пензенская область почти вдвое сократила кадровый дефицит в здравоохранении и готовится запустить современную поликлинику в Кузнецке.

Читать полностью » В Чувашии зимой собирают лисички и опята — Ластухин вчера в 8:08
Природа сошла с ума: одуванчики цветут, а грибники несут из леса полные корзины лисичек

Тёплая зима в Чувашии приносит декабрьский урожай лисичек, южных насекомых и северное сияние — учёные поясняют, какие перемены уже стали нормой.

Читать полностью » В Татарстане после оттепели ожидается резкое похолодание до минус 19 градусов 08.12.2025 в 18:40
Погода сорвалась в штопор: республика переходит от аномального тепла к почти двадцатиградусному морозу

После необычно тёплого начала зимы Татарстан ощутит арктический мороз: температура опустится до –19, а затем регион ждут снег, метель и новый перепад погоды.

Читать полностью » Казань начнет отбор шахматных талантов среди младших школьников — Мэр Метшин 06.12.2025 в 8:42
Не финиш, а старт: в Казани гроссмейстеров начнут растить прямо с первого класса

В Казани хотят начать отбор шахматных талантов уже в начальной школе: мэр поддержал программу, а федерация объяснила, почему важен ранний старт.

Читать полностью » Оренбург начал тестировать новые троллейбусы от трёх производителей 04.12.2025 в 22:58
Оренбург готовится к транспортной перезагрузке: троллейбусы будущего уже проходят испытания

Оренбург готовится к масштабному обновлению троллейбусного парка: тестируются новые модели, планируется реконструкция инфраструктуры и поиск финансирования.

Читать полностью » Прокуратура: В Башкирии выявили картельный сговор на 1,8 млрд рублей на мусоре 03.12.2025 в 22:59
Картель на вывозе мусора: в Башкирии вскрыли схему, которая годами чистила бюджеты

Проверка в Башкирии выявила картельный сговор при вывозе мусора: аффилированные перевозчики получали контракты почти без скидок, дело передано в ФАС.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Выдача кредитных карт в России в ноябре 2025 года упала до минимума с апреля 2022 года — ОКБ
Красота и здоровье
Периодическая тяга к мясным блюдам может быть связана с дефицитом L-триптофана — Татьяна Гудожникова
Еда
Салат с курицей и красной фасолью приобретает насыщенный вкус — повар
Общество
57% россиян назвали работу курьером подходящей для детей — Ренессанс страхование
Экономика
Россияне вывели 22% средств из зарубежных банков за месяц — Банк России
Авто и мото
Плохой бензин вызывает троение двигателя — Ершов
Спорт и фитнес
После рекомендаций МОК в футболе и хоккее допустят наши сборные — депутат Журова
Экономика
Резервы России выросли на 8.1 млрд долларов за неделю — Банк России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet