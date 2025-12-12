Не только врачи: кому в пензенских ФАПах готовы платить больше и предоставить служебное жильё

Дефицит врачей в регионе уже не выглядит как "черная дыра" на сотни ставок, но кадровая тема по-прежнему остается одной из самых болезненных для первичного звена и районных больниц. Об этом сообщает penzaobzor.ru: губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на прямой линии рассказал, как менялась укомплектованность медучреждений и за счет каких мер власти планируют восполнять нехватку специалистов. Он привел данные по численности персонала, динамике дефицита и отметил, какие направления в регионе наиболее востребованы.

Сколько медиков работает в регионе и как менялся дефицит

По словам губернатора, в государственных медучреждениях Пензенской области трудятся около 4,5 тысячи врачей и 11 тысяч средних медработников. При этом большая половина занята в первичном звене — именно там нагрузка чаще всего чувствуется жителями напрямую. Мельниченко подчеркнул, что за последние три года укомплектованность штата врачами улучшилась.

Он заявил, что нехватка кадров сократилась с 830 до 314 человек. Глава региона признал, что дефицит остается ощутимым, но уже не достигает уровня "критических 800 сотрудников", о котором говорили ранее. Наиболее востребованными специализациями в области он назвал педиатрию, терапию, анестезиологию и хирургию.

Кто пришел в медицину в 2025 году и куда их распределили

Мельниченко сообщил, что только в текущем году на работу приняли 395 врачей. В эту цифру вошли 54 специалиста, трудоустроенные в рамках программы "Земский доктор", и 116 выпускников медицинских вузов, прошедших целевое обучение. То есть ставка делается сразу на два потока — привлечение врачей через федерально-региональные программы и подготовку кадров "под заказ" с последующим трудоустройством.

Среди выпускников-целевиков 75 человек, по словам губернатора, относятся к узким специалистам, еще 41 — терапевты. Распределение мест работы он обозначил отдельно: 81 специалист начал работать в Пензе, 35 — в районах Пензенской области. Тем самым подчеркивается, что часть новых врачей уходит в областной центр, а часть закрывает потребности на территории.

Выплаты, стипендии и жилье как ключевые стимулы

По оценке губернатора, острой нехватки специалистов среднего медицинского персонала сейчас нет, однако сохраняется потребность в фельдшерах для ФАПов и фельдшерских пунктов. В этой логике регион делает упор на материальную поддержку и меры закрепления кадров. Мельниченко заявил, что предусмотрены различные виды выплат, призванные мотивировать специалистов выбирать работу в регионе.

Введены единовременные выплаты врачам, работающим в центральных районных, районных и участковых больницах, а также фельдшерам и медсестрам, выбравшим сельскую местность и работу в ФАПах. Кроме того, предусмотрена ежемесячная стипендия для студентов медвузов с 1 по 6 курс и ординаторов, а с 1 сентября 2024 года целевикам назначены увеличенные стипендии. В общей сложности, как уточнил губернатор, около 1000 человек получают денежную поддержку.

Отдельным блоком названы жилищные меры. С 2020 года медучреждениям передали 126 квартир для предоставления медработникам как служебного жилья. Дополнительно приобретены 96 квартир для молодых специалистов. В завершение темы Мельниченко дал указания по Кузнецку: в первом квартале 2026 года нужно открыть новую взрослую поликлинику и в ближайшее время завершить строительство хирургического корпуса.