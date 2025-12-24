Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Молодой красивый врач в медицинском халате со стетоскопом
Молодой красивый врач в медицинском халате со стетоскопом
© Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 12:41

Пациенты вынесли вердикт: рейтинг медпомощи резко обнажил региональные провалы

Пациенты оценили медицину регионов России в 2025 году — аналитики

В 2025 году российские пациенты оценили работу системы здравоохранения без крайностей — в среднем на уверенную "четвёрку". При этом разрыв между частной и государственной медициной оказался заметным, но не критичным. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на данные портала "ПроДокторов", проанализировавшего более 1,1 млн отзывов пациентов за год.

Согласно исследованию компании "МедРокет", средняя оценка удовлетворённости медицинской помощью в стране составила 4,3 балла из пяти. Государственные клиники получили 3,8 балла, частные — 4,78. В выборку вошли 230 тыс. отзывов о врачах госсектора и 932 тыс. — о специалистах частных медучреждений.

Как формировался рейтинг регионов

Статистика охватила 83 региона, однако активность пациентов оказалась неравномерной. В Москве оставили 135,5 тыс. отзывов, тогда как в Магаданской области — лишь 91. Поэтому в рейтинг включили только субъекты, где было собрано более 5 тыс. отзывов, что позволило сопоставлять регионы на сопоставимой основе.

Абсолютным лидером стал Севастополь. При почти 10 тыс. отзывов он показал самый сбалансированный результат: 4,86 балла у госклиник и 4,75 — у частных. Высокие оценки также зафиксированы в Тюменской области и ХМАО, где качество медицинских услуг носит системный характер.

Разрыв между секторами и проблемные зоны

Ярко выраженную модель "сильного частного сектора" демонстрируют Башкирия и Оренбургская область. Частные клиники там получают около 4,8 балла, тогда как государственные — 4,18 и 4,15. Антилидерами стали регионы с низкими оценками именно госсектора: Дагестан (3,19), Владимирская область (3,37), Иркутская область (3,45) и Удмуртия (3,40). Высокие оценки частной медицины частично сглаживают общий результат.

Отдельно выделяется Краснодарский край. При 96 тыс. отзывов он показал самый низкий рейтинг частных клиник среди крупных регионов — 4,37, а по государственным учреждениям остался на среднем уровне — 3,75. Москва и Санкт-Петербург с оценками 4,5 и 4,43 заняли позиции в середине списка.

Почему пациенты выбирают платную медицину

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев связывает различия в оценках прежде всего с управленческими и ресурсными факторами.

"Региональные различия в оценках пациентов действительно существуют, и в ряде субъектов они весьма заметны", — говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

По его словам, ключевую роль играют финансирование, кадровое обеспечение, маршрутизация пациентов и управленческие решения.

Чаще всего пациенты платят за диагностику и консультации — 89,4% и 83,2% случаев. Более 60% объясняют свой выбор отсутствием нужного специалиста в поликлинике или длительным ожиданием записи. Эти причины напрямую отражаются в региональных рейтингах и формируют общее восприятие качества медицинской помощи.

