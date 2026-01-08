Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Фонендоскоп и медицинская карта на столе
© pixabay.com by orzalaga is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:44

Больницы сократили набор, но персонала не хватает: сигнал с рынка труда Кубани

Число вакансий в медицине Кубани снижается на треть — Деловая газета. Юг

Рынок труда в Краснодарском крае в конце 2025 года демонстрирует заметные изменения, особенно в социальной сфере. Количество открытых позиций в здравоохранении сократилось, однако отрасль по-прежнему испытывает кадровый дефицит по ряду ключевых направлений. Об этом сообщает издание "Деловая газета. Юг" со ссылкой на данные региональных властей.

Сокращение числа вакансий в медицине

По информации пресс-службы министерства труда Краснодарского края, на конец декабря 2025 года в сфере здравоохранения региона было заявлено около 7,5 тыс. вакансий. Это на 33% меньше, чем годом ранее, что указывает на общее снижение потребности в новых сотрудниках по сравнению с предыдущим периодом.

Несмотря на сокращение абсолютных показателей, здравоохранение остаётся одной из крупнейших отраслей регионального рынка труда. На него приходится 14,6% от общего числа всех открытых вакансий в Краснодарском крае, что подчёркивает его значимость для экономики и социальной инфраструктуры региона.

Самые востребованные медицинские специалисты

Наибольший спрос сохраняется на медицинских работников среднего и младшего звена. В числе наиболее востребованных специалистов и служащих в сфере здравоохранения называются врачи различных специализаций, медицинские сёстры, фельдшеры и санитары. Также учреждения активно ищут акушеров, лаборантов и рентгено-лаборантов.

Такой кадровый запрос отражает потребности системы здравоохранения в обеспечении повседневной медицинской помощи, диагностике и работе с пациентами на первичном уровне. Особенно остро нехватка ощущается в тех направлениях, которые напрямую связаны с круглосуточной работой медучреждений.

Непрофильные вакансии в медучреждениях

Помимо медицинского персонала, организации здравоохранения Краснодарского края испытывают потребность и в сотрудниках вспомогательных профессий. В числе открытых позиций значатся водители, повара, рабочие и представители других специальностей, обеспечивающих функционирование больниц и поликлиник.

Наличие таких вакансий говорит о комплексном характере кадровых задач отрасли. Для стабильной работы медицинских учреждений требуется не только квалифицированный медперсонал, но и специалисты, отвечающие за логистику, питание пациентов и техническое обслуживание объектов.

