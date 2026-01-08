Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:01

Программа Продолжительная и активная жизнь заменит старые нацпроекты: что это значит

Капитальный ремонт завершили в 11 медучреждениях Саратовской области — Минздрав

Модернизация первичного звена здравоохранения в Саратовской области в 2025 году дала ощутимый результат: десятки медицинских подразделений получили обновленную инфраструктуру. Работы велись в районах области и крупных городах, затрагивая как амбулаторные, так и стационарные объекты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные власти.

Итоги капитального ремонта

В министерстве здравоохранения Саратовской области сообщили, что в рамках действующей программы было запланировано обновление 12 объектов здравоохранения. Они расположены в Балаковском, Лысогорском, Пугачевском, Ровенском, Балашовском, Петровском районах, а также в городе Энгельсе.

На текущий момент капитальный ремонт завершен на 11 объектах. В их числе — фельдшерско-акушерский пункт в селе Красный Яр Балаковского района, поликлиника № 2 в Балакове, а также сразу несколько корпусов Лысогорской районной больницы: акушерско-гинекологический, хирургический и детское отделение. Работы также выполнены в лаборатории и поликлинике Ровенской районной больницы.

Какие медучреждения обновили

Кроме того, капитальный ремонт проведен в участковой больнице села Родничок Балашовского района, женской консультации и поликлинике Энгельсской городской больницы № 1, а также в терапевтическом корпусе больницы в Петровске. Все объекты были приведены в соответствие с современными требованиями к оказанию медицинской помощи.

В региональном Минздраве уточнили, что работы в акушерском отделении Пугачевской районной больницы продолжаются. Завершение ремонта этого объекта станет финальным этапом реализации текущего плана модернизации.

Продолжение нацпроектов

Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков подчеркнул, что национальные проекты стали ключевым фактором развития отрасли.

"Национальные проекты стали мощным импульсом к развитию отрасли здравоохранения, безусловно, они будут продолжены", — рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.

По его словам, уже разработан проект федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2026-2030 годы. Она войдет в новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", который будет охватывать все направления системы здравоохранения и станет продолжением текущих преобразований.

