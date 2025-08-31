Почему при головной боли стоит обратиться к врачу, а не к аптеке

Головная боль и головокружение могут быть сигналом серьезных заболеваний, если они повторяются регулярно. Многие люди, столкнувшись с такими симптомами, откладывают визит к врачу, пытаясь справиться с болями с помощью обезболивающих препаратов или биологически активных добавок (БАД). Однако, как предупреждает Людмила Лапа, врач-терапевт и директор Центра иммунокоррекции, это большая ошибка.

Боль — сигнал организма

По словам Лапы, болевой синдром является сигналом организма о неисправности в какой-то системе. Прием обезболивающих препаратов может облегчить симптомы, но это не решает основную проблему. Зачастую, пытаясь вылечиться самостоятельно, люди упускают шанс на раннее выявление заболевания, что может привести к серьезным последствиям.

Пример опасности игнорирования боли

Недавний случай в Кировской областной клинической больнице продемонстрировал, как опасно игнорировать болезненные симптомы. 40-летний мужчина пытался лечить острый панкреатит с помощью алкоголя и обезболивающих, что привело к серьезным последствиям. Он поступил в больницу с сильными болями в животе, тошнотой и рвотой. По результатам УЗИ и компьютерной томографии выяснилось, что у пациента был острый деструктивный панкреатит, сопровождающийся полостями с жидкостью и гноем в поджелудочной железе.

Врачам удалось вывести патологическое содержимое органа и предотвратить развитие сепсиса, назначив пациенту антибактериальную терапию. Однако, если бы пациент не затягивал лечение и обратился к врачам раньше, результат мог бы быть гораздо лучше.

Заключение

Не стоит откладывать визит к врачу при появлении болей или других тревожных симптомов. Чем раньше начинается лечение, тем быстрее можно достичь положительного результата. Игнорирование болевых ощущений может привести к серьезным, а иногда и необратимым последствиям для здоровья.