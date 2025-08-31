Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Щитовидка
Щитовидка
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:24

Как не пропустить симптомы, которые могут указывать на рак или другие опасные заболевания

Запор, понос и другие симптомы, которые могут указывать на серьёзные заболевания

Любые изменения в работе кишечника - это сигнал, который не стоит игнорировать, отметил врач общей практики Кайван Хан. Он рассказал, что даже такие, на первый взгляд, безобидные симптомы, как запор или понос, могут указывать на серьёзные проблемы со здоровьем.

Признаки, которые требуют внимания:

  1. Запор и понос
    Хотя часто они могут быть вызваны едой, эти симптомы могут также указывать на хронические заболевания, такие как синдром раздражённого кишечника, непереносимость глютена, геморрой, а также на более серьёзные проблемы, такие как рак желудка или кишечника.

  2. Необъяснимая потеря веса
    Если вы теряете более 5% веса за 6-12 месяцев, это может быть признаком таких заболеваний, как диабет, проблемы с щитовидной железой, расстройства пищевого поведения или даже онкологические заболевания.

  3. Усталость, не проходящая после отдыха
    Такой симптом может быть связан с раком, но также встречается при хронических инфекциях или болезнях сердца.

  4. Частая головная боль, одышка, опухоли
    Если у вас часто болит голова, появляется одышка, особенно в покое, или вы замечаете припухлости и опухоли, стоит незамедлительно обратиться к врачу.

  5. Изменения на коже
    Новые родинки или пятна, а также любые другие изменения на коже — повод для обследования. Это может быть связано как с кожными заболеваниями, так и с более серьёзными состояниями, такими как рак кожи.

Заключение

Не стоит откладывать визит к врачу, если вы заметили такие изменения в своём организме. Раннее выявление заболеваний, особенно онкологических, может значительно повысить шансы на успешное лечение.

Берегите своё здоровье и не игнорируйте изменения в организме — обращение к врачу вовремя может помочь предотвратить серьёзные последствия.

