Какие обследования действительно помогают выявить болезни на раннем этапе

Многие люди мечтают о "волшебном тесте", который одним результатом способен показать состояние организма. Но, как отмечает врач-терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков, такого анализа не существует.

Почему одного теста недостаточно

"Современная диагностика — это комплексный подход, который зависит от возраста, пола, наследственности и образа жизни", — подчеркнул специалист.

Даже самые популярные обследования — общий анализ крови, общий анализ мочи и стандартная биохимия — дают лишь ориентировочную информацию и позволяют заподозрить нарушения, но не поставить окончательный диагноз.

Как действовать правильно

Чтобы действительно оценить здоровье, необходимо обратиться к врачу.

Он проведет осмотр, соберёт анамнез, задаст уточняющие вопросы и подберёт индивидуальный план обследований.

"Есть общие исследования, по которым можно заподозрить болезнь, но только заподозрить. Это общий анализ крови, общий анализ мочи и стандартная биохимия крови", — отметил Носков.

Итог

Здоровье нельзя оценить по одному показателю. Только комплексный подход и наблюдение специалиста помогают выявить проблемы на раннем этапе и предотвратить их развитие.