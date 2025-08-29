Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анализ мочи
© freepik.com is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:03

Какие обследования действительно помогают выявить болезни на раннем этапе

Врач Носков: единого анализа для оценки здоровья не существует

Многие люди мечтают о "волшебном тесте", который одним результатом способен показать состояние организма. Но, как отмечает врач-терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков, такого анализа не существует.

Почему одного теста недостаточно

"Современная диагностика — это комплексный подход, который зависит от возраста, пола, наследственности и образа жизни", — подчеркнул специалист.

Даже самые популярные обследования — общий анализ крови, общий анализ мочи и стандартная биохимия — дают лишь ориентировочную информацию и позволяют заподозрить нарушения, но не поставить окончательный диагноз.

Как действовать правильно

Чтобы действительно оценить здоровье, необходимо обратиться к врачу.
Он проведет осмотр, соберёт анамнез, задаст уточняющие вопросы и подберёт индивидуальный план обследований.

"Есть общие исследования, по которым можно заподозрить болезнь, но только заподозрить. Это общий анализ крови, общий анализ мочи и стандартная биохимия крови", — отметил Носков.

Итог

Здоровье нельзя оценить по одному показателю. Только комплексный подход и наблюдение специалиста помогают выявить проблемы на раннем этапе и предотвратить их развитие.

