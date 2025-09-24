Иммунитет сдает позиции: врачи рассказали, как защититься ещё до болезни
С наступлением холодного времени года нагрузка на организм возрастает: снижается световой день, появляются перепады температур, а после отпуска многие возвращаются к интенсивной работе. Всё это ослабляет иммунитет и делает человека более уязвимым перед простудными заболеваниями. Врачи советуют не ждать появления симптомов, а заранее пройти обследование.
"Обследование перед сезоном простуд помогает обнаружить скрытые хронические воспаления, дефицит витаминов, железа и белка. Это имеет ключевое значение для иммунитета. Стоит своевременно провести профилактику, оценить риски и предотвратить обострения", — заявила врач-терапевт, кардиолог, диетолог Алина Мустакимова.
Зачем нужно обследование
Регулярная диагностика позволяет выявить слабые места организма. Хронические болезни, нехватка микроэлементов или воспалительные процессы часто протекают скрыто, но именно они снижают устойчивость к инфекциям. По словам специалистов, оптимальная частота обследования — раз в год.
Мустакимова подчёркивает: первым шагом должно стать обращение к терапевту. Он оценит общее состояние здоровья, проверит дыхательную систему и подскажет, какие анализы и исследования нужны именно в вашем случае.
Сравнение: без проверки и с обследованием
|Подход
|Последствия
|Без обследования
|Высокий риск осложнений при простуде, упадок сил, обострение хронических болезней
|С обследованием
|Раннее выявление дефицитов, контроль воспалений, профилактика сезонных проблем
Советы шаг за шагом
-
Запишитесь на приём к терапевту до наступления холодов.
-
Пройдите базовые анализы: кровь, моча, биохимия, витаминный профиль.
-
Обратите внимание на уровень железа и белка.
-
При необходимости сделайте ЭКГ или УЗИ органов дыхания.
-
Получите рекомендации по питанию и профилактике у врача.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование обследования → неожиданные обострения → своевременная диагностика.
-
Самостоятельный приём витаминов → риск передозировки или неэффективности → сдача анализов и подбор препаратов врачом.
-
Отказ от визита к терапевту → пропуск скрытых патологий → консультация перед комплексной проверкой.
FAQ
Какое обследование лучше пройти перед осенью?
Общий анализ крови, биохимия, проверка витаминов и микроэлементов.
Сколько стоит комплексное обследование?
Цена варьируется от 5 до 20 тысяч рублей в зависимости от выбранной программы и клиники.
Нужно ли обследование, если я чувствую себя здоровым?
Да, многие проблемы проявляются скрыто и дают осложнения только при нагрузке на иммунитет.
