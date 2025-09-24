Иммунитет сдает позиции: врачи рассказали, как защититься ещё до болезни

С наступлением холодного времени года нагрузка на организм возрастает: снижается световой день, появляются перепады температур, а после отпуска многие возвращаются к интенсивной работе. Всё это ослабляет иммунитет и делает человека более уязвимым перед простудными заболеваниями. Врачи советуют не ждать появления симптомов, а заранее пройти обследование.

"Обследование перед сезоном простуд помогает обнаружить скрытые хронические воспаления, дефицит витаминов, железа и белка. Это имеет ключевое значение для иммунитета. Стоит своевременно провести профилактику, оценить риски и предотвратить обострения", — заявила врач-терапевт, кардиолог, диетолог Алина Мустакимова.

Зачем нужно обследование

Регулярная диагностика позволяет выявить слабые места организма. Хронические болезни, нехватка микроэлементов или воспалительные процессы часто протекают скрыто, но именно они снижают устойчивость к инфекциям. По словам специалистов, оптимальная частота обследования — раз в год.

Мустакимова подчёркивает: первым шагом должно стать обращение к терапевту. Он оценит общее состояние здоровья, проверит дыхательную систему и подскажет, какие анализы и исследования нужны именно в вашем случае.

Сравнение: без проверки и с обследованием