Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Учёные лаборатория
Учёные лаборатория
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:02

Иммунитет сдает позиции: врачи рассказали, как защититься ещё до болезни

Врач Алина Мустакимова: обследование перед сезоном простуд помогает укрепить иммунитет

С наступлением холодного времени года нагрузка на организм возрастает: снижается световой день, появляются перепады температур, а после отпуска многие возвращаются к интенсивной работе. Всё это ослабляет иммунитет и делает человека более уязвимым перед простудными заболеваниями. Врачи советуют не ждать появления симптомов, а заранее пройти обследование.

"Обследование перед сезоном простуд помогает обнаружить скрытые хронические воспаления, дефицит витаминов, железа и белка. Это имеет ключевое значение для иммунитета. Стоит своевременно провести профилактику, оценить риски и предотвратить обострения", — заявила врач-терапевт, кардиолог, диетолог Алина Мустакимова.

Зачем нужно обследование

Регулярная диагностика позволяет выявить слабые места организма. Хронические болезни, нехватка микроэлементов или воспалительные процессы часто протекают скрыто, но именно они снижают устойчивость к инфекциям. По словам специалистов, оптимальная частота обследования — раз в год.

Мустакимова подчёркивает: первым шагом должно стать обращение к терапевту. Он оценит общее состояние здоровья, проверит дыхательную систему и подскажет, какие анализы и исследования нужны именно в вашем случае.

Сравнение: без проверки и с обследованием

Подход Последствия
Без обследования Высокий риск осложнений при простуде, упадок сил, обострение хронических болезней
С обследованием Раннее выявление дефицитов, контроль воспалений, профилактика сезонных проблем

Советы шаг за шагом

  1. Запишитесь на приём к терапевту до наступления холодов.

  2. Пройдите базовые анализы: кровь, моча, биохимия, витаминный профиль.

  3. Обратите внимание на уровень железа и белка.

  4. При необходимости сделайте ЭКГ или УЗИ органов дыхания.

  5. Получите рекомендации по питанию и профилактике у врача.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование обследования → неожиданные обострения → своевременная диагностика.

  • Самостоятельный приём витаминов → риск передозировки или неэффективности → сдача анализов и подбор препаратов врачом.

  • Отказ от визита к терапевту → пропуск скрытых патологий → консультация перед комплексной проверкой.

FAQ

Какое обследование лучше пройти перед осенью?
Общий анализ крови, биохимия, проверка витаминов и микроэлементов.

Сколько стоит комплексное обследование?
Цена варьируется от 5 до 20 тысяч рублей в зависимости от выбранной программы и клиники.

Нужно ли обследование, если я чувствую себя здоровым?
Да, многие проблемы проявляются скрыто и дают осложнения только при нагрузке на иммунитет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Осенью организму чаще всего не хватает магния, кальция и меди вчера в 22:50

Осень крадёт здоровье незаметно: какие минералы уходят первыми

Осенью организм нуждается в особых витаминах и минералах. Узнайте, какие микроэлементы важны для здоровья и как их восполнить этой осенью.

Читать полностью » HuffPost: отёк ноги после перелёта может быть сигналом тромбоза вчера в 22:26

Отек, покалывание, пятна: симптомы, которые могут стоить жизни

Хирурги назвали признаки, которые мы привыкли считать незначительными, но они могут указывать на смертельно опасные болезни сосудов.

Читать полностью » Гематолог Мануэль Висо: сон лицом вниз перегружает шею и поясницу вчера в 22:07

Сначала уют, потом — остеохондроз: к чему приводит сон в не той позе

Сон на животе популярен, но врачи считают его опасным. Какие позы полезнее для здоровья и как правильно подготовиться к ночному отдыху?

Читать полностью » Сухая кожа и ломкие ногти могут быть первыми признаками сбоя щитовидной железы вчера в 21:42

Щитовидка подаёт первые сигналы через кожу и волосы: как их не пропустить

Дисбаланс щитовидной железы может проявляться в изменениях кожи, волос и ногтей. Узнайте, как распознать опасные симптомы и что с ними делать.

Читать полностью » Исправление осанки может добавить роста на 2–3 см вчера в 20:49

Маленькая привычка встаёт дороже кремов: почему сутулость старит быстрее морщин

Даже небольшие ошибки в осанке могут прибавлять вам годы. Узнайте, как просто исправление осанки может изменить ваш внешний вид и помочь выглядеть моложе.

Читать полностью » Недостаток клетчатки и воды — главные причины запоров и вздутия вчера в 19:45

Вздутие и запоры: неправильная диета запускает цепочку

Запоры и вздутие живота — высокие ставки для качества жизни. Откройте 5 простых шагов что помогут наладить работу пищеварительной системы и избавиться от дискомфорта.

Читать полностью » Интенсивная тренировка сжигает меньше калорий, чем один кусок пиццы вчера в 18:41

Метаболизм не виноват: кто на самом деле тормозит похудение

Устали от противоречивых советов о здоровье? Развенчаем популярные мифы о похудении, чтобы улучшить ваше питание и здоровье. Читайте, что говорит эксперт.

Читать полностью » Осенью для поддержки иммунитета врачи советуют мёд, рыбу и овощи вчера в 18:32

Осень проверяет иммунитет на прочность: вот какие продукты выдержат экзамен

Какие фермерские продукты помогут укрепить иммунитет осенью? Рассказываем о мёде, рыбе, орехах и других природных источниках энергии.

Читать полностью »

Новости
Еда

Запекание рыбы в соляной корке даёт сочное и полезное блюдо
Еда

Зразы из говядины с начинкой получаются сочными и мягкими
Питомцы

Кинологи: для обучения ходьбе рядом собакам лучше подходит ошейник, а не шлейка
Наука

Учёные Калифорнийского университета подсчитали ежедневное потребление алкоголя шимпанзе
Садоводство

Специалисты отметили, что самодельные бумажные ёмкости сохраняют влажность и полностью разлагаются в почве
Авто и мото

Inmetro назвал Chevrolet Onix лидером по экономичности среди машин в Бразилии
ПФО

В Пензе этой осенью высадят около 3 тысяч деревьев вместо вырубленных из-за златки
Технологии

eBay приобрела норвежскую платформу секонд-хенда Tise для развития C2C-торговли
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet