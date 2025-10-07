Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:33

Чернослив действует мягко, но беспощадно: осенний фрукт, который легко перегнуть

Врач Зарема Тен рассказала, чем полезны сливы и кому их нельзя есть в избытке

Осенью на прилавках появляется изобилие слив — от жёлтых и розовых до насыщенно-фиолетовых сортов. Этот фрукт ценят за сладкий вкус и мягкий слабительный эффект, однако, как предупреждают врачи, чрезмерное употребление слив может обернуться проблемами с пищеварением. Руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Зарема Тен рассказала, кому сливы особенно полезны и в каких случаях стоит соблюдать умеренность.

"Сливы обладают мягким слабительным эффектом благодаря содержанию клетчатки и сорбитола, однако чрезмерное употребление этого фрукта может вызвать диарею и дискомфорт в ЖКТ", — отметила руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Зарема Тен.

Почему сливы полезны для кишечника

Слива содержит уникальное сочетание клетчатки, органических кислот и природного сахара — сорбитола. Именно эта комбинация обеспечивает лёгкий послабляющий эффект, который помогает при запорах.

"Сливы особенно эффективны в борьбе с запорами, а эффективность чернослива доказана клиническими исследованиями", — добавила врач.

Сорбитол действует мягко, не раздражая слизистую кишечника, а клетчатка способствует нормальной перистальтике и очищению организма от токсинов. Благодаря этому сливы часто рекомендуют при нарушениях пищеварения и сидячем образе жизни.

Особенно полезны плоды в естественном виде — без добавления сахара и обработки. Варенье или компоты сохраняют меньше полезных веществ и при этом содержат больше калорий.

Чернослив: концентрированная польза и осторожность

Чернослив — сушёная форма сливы — обладает ещё более выраженным действием на ЖКТ. Он улучшает работу кишечника и помогает при хронических запорах.

Но врач предупреждает, что чрезмерное употребление может вызвать обратный эффект.

"Переедание слив, особенно чернослива, может привести к расстройству пищеварения", — пояснила Зарема Тен.

Дело в том, что в сушёных плодах повышено содержание фруктозы. В больших количествах она вызывает брожение и вздутие, а у людей с диабетом — скачки сахара в крови. Поэтому важно соблюдать баланс: 4-5 штук чернослива в день достаточно, чтобы получить пользу без риска для здоровья.

Чем богаты тёмные сорта слив

Тёмно-фиолетовые сливы содержат большое количество антоцианов — природных антиоксидантов, которые придают плодам насыщенный цвет. Эти вещества защищают клетки от окислительного стресса, замедляют процессы старения и снижают риск развития хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и нейродегенеративные.

"Темные сливы богаты антиоксидантами антоцианами, которые борются с повреждением клеток, снижают риск хронических заболеваний и поддерживают здоровье мозга", — отметила Тен.

Кроме того, в тёмных сортах присутствуют витамины группы В, калий и магний — минералы, необходимые для работы сердца и нервной системы. Благодаря этому сливы можно считать не только фруктом для пищеварения, но и продуктом для профилактики стресса и усталости.

Таблица: состав и польза слив

Компонент Основное действие Где содержится больше
Клетчатка Улучшает перистальтику, нормализует стул Все свежие сливы
Сорбитол Обладает мягким слабительным эффектом Чернослив
Антоцианы Антиоксидантная защита, поддержка мозга Тёмные сорта
Калий Регулирует давление, работу сердца Свежие сливы
Фруктоза Источник энергии, но в избытке вызывает брожение Сушёные плоды

Советы шаг за шагом: как правильно есть сливы

  1. Выбирайте спелые плоды. Недозрелые сливы содержат больше кислот и могут раздражать желудок.

  2. Не ешьте на голодный желудок. Сливы активизируют выделение желудочного сока, что может вызвать дискомфорт.

  3. Не сочетайте с молочными продуктами. Такое сочетание вызывает брожение и вздутие.

  4. Пейте воду. Клетчатка работает эффективно только при достаточном потреблении жидкости.

  5. Не злоупотребляйте черносливом. 4-5 штук в день — оптимальная доза.

  6. Храните правильно. Свежие сливы держите в холодильнике не более недели, сушёные — в сухом тёмном месте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Есть много слив натощак.
    Последствие: Повышение кислотности, боль в животе.
    Альтернатива: Употреблять после основного приёма пищи.

  • Ошибка: Давать чернослив детям в больших количествах.
    Последствие: Диарея и обезвоживание.
    Альтернатива: 1-2 плода в день для мягкого эффекта.

  • Ошибка: Использовать сливы как средство для быстрой очистки организма.
    Последствие: Потеря жидкости и электролитов.
    Альтернатива: Сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки.

А что если сливы противопоказаны?

Людям с синдромом раздражённого кишечника, гастритом с повышенной кислотностью или склонностью к диарее стоит ограничить употребление свежих слив. Также осторожность нужна при сахарном диабете — предпочтительнее выбирать свежие, а не сушёные плоды и контролировать порции.

При камнях в желчном пузыре сливы допустимы в небольших количествах, но не в период обострения.

