Чернослив действует мягко, но беспощадно: осенний фрукт, который легко перегнуть

Осенью на прилавках появляется изобилие слив — от жёлтых и розовых до насыщенно-фиолетовых сортов. Этот фрукт ценят за сладкий вкус и мягкий слабительный эффект, однако, как предупреждают врачи, чрезмерное употребление слив может обернуться проблемами с пищеварением. Руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Зарема Тен рассказала, кому сливы особенно полезны и в каких случаях стоит соблюдать умеренность.

"Сливы обладают мягким слабительным эффектом благодаря содержанию клетчатки и сорбитола, однако чрезмерное употребление этого фрукта может вызвать диарею и дискомфорт в ЖКТ", — отметила руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Зарема Тен.

Почему сливы полезны для кишечника

Слива содержит уникальное сочетание клетчатки, органических кислот и природного сахара — сорбитола. Именно эта комбинация обеспечивает лёгкий послабляющий эффект, который помогает при запорах.

"Сливы особенно эффективны в борьбе с запорами, а эффективность чернослива доказана клиническими исследованиями", — добавила врач.

Сорбитол действует мягко, не раздражая слизистую кишечника, а клетчатка способствует нормальной перистальтике и очищению организма от токсинов. Благодаря этому сливы часто рекомендуют при нарушениях пищеварения и сидячем образе жизни.

Особенно полезны плоды в естественном виде — без добавления сахара и обработки. Варенье или компоты сохраняют меньше полезных веществ и при этом содержат больше калорий.

Чернослив: концентрированная польза и осторожность

Чернослив — сушёная форма сливы — обладает ещё более выраженным действием на ЖКТ. Он улучшает работу кишечника и помогает при хронических запорах.

Но врач предупреждает, что чрезмерное употребление может вызвать обратный эффект.

"Переедание слив, особенно чернослива, может привести к расстройству пищеварения", — пояснила Зарема Тен.

Дело в том, что в сушёных плодах повышено содержание фруктозы. В больших количествах она вызывает брожение и вздутие, а у людей с диабетом — скачки сахара в крови. Поэтому важно соблюдать баланс: 4-5 штук чернослива в день достаточно, чтобы получить пользу без риска для здоровья.

Чем богаты тёмные сорта слив

Тёмно-фиолетовые сливы содержат большое количество антоцианов — природных антиоксидантов, которые придают плодам насыщенный цвет. Эти вещества защищают клетки от окислительного стресса, замедляют процессы старения и снижают риск развития хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и нейродегенеративные.

"Темные сливы богаты антиоксидантами антоцианами, которые борются с повреждением клеток, снижают риск хронических заболеваний и поддерживают здоровье мозга", — отметила Тен.

Кроме того, в тёмных сортах присутствуют витамины группы В, калий и магний — минералы, необходимые для работы сердца и нервной системы. Благодаря этому сливы можно считать не только фруктом для пищеварения, но и продуктом для профилактики стресса и усталости.

