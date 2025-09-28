Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:12

После 40 тело играет по новым правилам: как замедлить старение и сохранить энергию

Врач Максим Угнивенко рассказал, какие изменения происходят в организме после 40 лет

Сорокалетний рубеж часто называют "вторым стартом" организма. Это время, когда начинают проявляться заметные возрастные изменения: замедляется обмен веществ, снижается гормональная активность, повышается вероятность хронических заболеваний. Но при грамотном подходе можно замедлить эти процессы и сохранить качество жизни на долгие годы.

Какие изменения происходят в организме

"Наиболее ярко изменения проявляются в работе эндокринной и нервной систем", — отметил главный врач Челябинской ОКБ №2 Максим Угнивенко.

По его словам, меняется работа эндокринных желёз и надпочечников, нарушается обратная связь между гипоталамусом, гипофизом и гормональными органами. Это отражается на обмене веществ, уровне энергии, настроении. Но правильный образ жизни способен снизить влияние этих факторов.

Основные направления заботы о здоровье после 40

  1. Рацион питания - исключение избытка сахара, жира, копчёностей и соли.

  2. Физическая активность - минимум 150 минут в неделю: ходьба, плавание, йога, пилатес, силовые тренировки.

  3. Медицинский контроль - регулярные обследования и диспансеризация.

  4. Сон и режим дня - не менее 7-8 часов сна, засыпание до 23:00.

  5. Психологическое здоровье - стресс-менеджмент, дыхательные практики, социальная активность.

  6. Отказ от вредных привычек - исключение курения, алкоголя и переедания.

Сравнение факторов риска и профилактики

Фактор риска Последствия Что помогает
Избыточный вес Гипертония, диабет, болезни суставов Сбалансированное питание и активность
Гормональные сбои Снижение энергии, раздражительность Контроль у эндокринолога
Недостаток сна Утомляемость, снижение иммунитета Соблюдение циркадных ритмов
Курение и алкоголь Риск рака, болезней сердца Полный отказ от привычек
Стресс и изоляция Депрессия, снижение качества жизни Йога, дыхательные практики, общение

Советы шаг за шагом

  1. Начните день с зарядки или лёгкой прогулки.

  2. Составьте меню с упором на овощи, рыбу, цельнозерновые продукты.

  3. Планируйте обследования заранее: проверяйте гормоны, сердце, уровень сахара.

  4. Установите регулярный график сна.

  5. Выберите вид активности, который нравится — это повышает шанс регулярных тренировок.

  6. Используйте дыхательные практики для снятия стресса.

  7. Заведите полезное хобби или круг общения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование питания → ожирение, диабет → рацион с овощами и белком.

  • Недостаток активности → болезни суставов и сосудов → регулярные тренировки средней нагрузки.

  • Пропуск диспансеризации → поздняя диагностика заболеваний → плановые осмотры.

  • Недосып → хроническая усталость и депрессия → сон 7-8 часов по режиму.

  • Курение и алкоголь → рак, сердечно-сосудистые болезни → полный отказ от привычек.

А что если…

А что если нет времени на спорт? Достаточно 20-30 минут ходьбы ежедневно.
А что если сложно отказаться от сладкого? Можно заменить его фруктами и горьким шоколадом.
А что если работа мешает засыпать рано? Помогут вечерние ритуалы — отказ от гаджетов, тёплый душ, чтение.
А что если стресс слишком силён? Стоит обратиться к психологу и использовать дыхательные техники.

FAQ

Как выбрать оптимальную физическую активность после 40?
Подойдут плавание, ходьба, йога и лёгкие силовые тренировки.

Сколько стоит диспансеризация?
В государственных клиниках бесплатна, в частных — от 5 до 15 тысяч рублей.

Что лучше для здоровья после 40: диета или спорт?
Эффективнее сочетание — питание и активность усиливают эффект друг друга.

Сон и психология

Сон после 40 играет особую роль: он влияет не только на иммунитет, но и на работу гормональной системы. Недосып усиливает стресс, а качественный отдых помогает стабилизировать настроение, улучшить память и концентрацию.

