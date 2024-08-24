Врач назвала продукты, от которых лучше отказаться пожилым людям

Препараты, часто используемые пожилыми людьми, могут быть несовместимы с грейпфрутами, а сырые яйца могут привести к серьёзным инфекциям, что может потребовать госпитализации. Об этом сообщила гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD София Кардашова в беседе с "Газетой.Ru".
"Пожилым людям следует с осторожностью употреблять грейпфруты и продукты на их основе. Лекарства, назначаемые при гипертонии, тревожных расстройствах и бессоннице, могут вступать в взаимодействие с веществами, содержащимися в грейпфрутах, что может вызвать нежелательные эффекты", — пояснила врач.
Жирная, жареная, острая или пряная пища оказывает агрессивное воздействие на слизистую оболочку желудка, которая у пожилых восстанавливается медленнее из-за возрастных изменений метаболизма. Консервы и колбасы, содержащие большое количество соли, могут вызвать отеки. Сахар и сладости лучше заменить натуральными сахарозаменителями, медом, сухофруктами и фруктами.
"Пожилым рекомендуется избегать мягких сыров с плесенью и блюд из яиц, мяса, рыбы и морепродуктов, которые не прошли достаточную термическую обработку. Эти продукты могут содержать патогенные микроорганизмы, особенно опасные для пожилых людей, у которых иммунная система с возрастом ослабевает", — предупредила врач.
Употребление сырых яиц может привести к заражению сальмонеллой, что сопровождается рвотой и диареей. Потеря электролитов, особенно калия, в результате диареи может привести к остановке сердца, и пожилому человеку с сальмонеллезом может потребоваться госпитализация.
Фото: commons. wikimedia.org/Silentcynic (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license).
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