Эндокринолог Ирина Ленькина из сети "Клиники Фомина" выделила пять основных привычек, негативно влияющих на здоровье людей старше 50 лет, сообщает Вечерняя Москва.
Курение значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и респираторных проблем, а также утраивает вероятность преждевременной смерти от ишемической болезни сердца.
Избыточный вес способствует развитию сахарного диабета II типа, артериальной гипертонии и других заболеваний. Ленькина особо подчеркнула важность поддержания стройности для здоровья.
Злоупотребление алкоголем отрицательно влияет на печень, поджелудочную железу, сердце и нервную систему, а также ухудшает память и внимание.
Малоподвижный образ жизни (гиподинамия) приводит к атрофии мышц, ухудшению кровообращения и когнитивных функций.
Переизбыток солнечного излучения вызывает фотостарение кожи, повышает риск развития меланомы и других кожных заболеваний.
Ленькина подчеркнула, что изменение этих привычек может значительно улучшить качество жизни и продлить её продолжительность.
Фото: commons.wikimedia.org/TrafficJan82 (public domain)
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