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Врач Ленькина: переизбыток солнца негативно влияет на здоровье лиц старше 50 лет
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Врач Ленькина: переизбыток солнца негативно влияет на здоровье лиц старше 50 лет

Эндокринолог Ирина Ленькина из сети "Клиники Фомина" выделила пять основных привычек, негативно влияющих на здоровье людей старше 50 лет, сообщает Вечерняя Москва.

Курение значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и респираторных проблем, а также утраивает вероятность преждевременной смерти от ишемической болезни сердца.

Избыточный вес способствует развитию сахарного диабета II типа, артериальной гипертонии и других заболеваний. Ленькина особо подчеркнула важность поддержания стройности для здоровья.

Злоупотребление алкоголем отрицательно влияет на печень, поджелудочную железу, сердце и нервную систему, а также ухудшает память и внимание.

Малоподвижный образ жизни (гиподинамия) приводит к атрофии мышц, ухудшению кровообращения и когнитивных функций.

Переизбыток солнечного излучения вызывает фотостарение кожи, повышает риск развития меланомы и других кожных заболеваний.

Ленькина подчеркнула, что изменение этих привычек может значительно улучшить качество жизни и продлить её продолжительность.

Фото: commons.wikimedia.org/TrafficJan82 (public domain)

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