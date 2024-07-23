Эндокринолог Ирина Ленькина из сети "Клиники Фомина" выделила пять основных привычек, негативно влияющих на здоровье людей старше 50 лет, сообщает Вечерняя Москва.

Курение значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и респираторных проблем, а также утраивает вероятность преждевременной смерти от ишемической болезни сердца.

Избыточный вес способствует развитию сахарного диабета II типа, артериальной гипертонии и других заболеваний. Ленькина особо подчеркнула важность поддержания стройности для здоровья.

Злоупотребление алкоголем отрицательно влияет на печень, поджелудочную железу, сердце и нервную систему, а также ухудшает память и внимание.

Малоподвижный образ жизни (гиподинамия) приводит к атрофии мышц, ухудшению кровообращения и когнитивных функций.

Переизбыток солнечного излучения вызывает фотостарение кожи, повышает риск развития меланомы и других кожных заболеваний.

Ленькина подчеркнула, что изменение этих привычек может значительно улучшить качество жизни и продлить её продолжительность.

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