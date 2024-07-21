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74.ru: сливочное масло и пломбир могут быть полезными для здоровья
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74.ru: сливочное масло и пломбир могут быть полезными для здоровья

Специалисты выделили продукты, которые многие считают нездоровыми, но которые могут быть полезными при правильном приготовлении и употреблении. Самодельный майонез, приготовленный из качественных ингредиентов таких как горчица, оливковое масло и яичные желтки, может быть полезен для сердечно-сосудистой системы за счёт содержания мононенасыщенных жиров.

Сливочное масло, хоть и связано с риском сердечных заболеваний, способствует повышению уровня "хорошего" холестерина, а высококачественный пломбир может благотворно влиять на здоровье зубов и костей.

Попкорн, приготовленный без искусственных добавок, является источником клетчатки и может способствовать здоровому пищеварению. Важно учитывать способы приготовления и качество ингредиентов, чтобы извлечь максимальную пользу из этих продуктов.

Фото: commons.wikimedia.org/Marianne Casamance (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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