Специалисты выделили продукты, которые многие считают нездоровыми, но которые могут быть полезными при правильном приготовлении и употреблении. Самодельный майонез, приготовленный из качественных ингредиентов таких как горчица, оливковое масло и яичные желтки, может быть полезен для сердечно-сосудистой системы за счёт содержания мононенасыщенных жиров.
Сливочное масло, хоть и связано с риском сердечных заболеваний, способствует повышению уровня "хорошего" холестерина, а высококачественный пломбир может благотворно влиять на здоровье зубов и костей.
Попкорн, приготовленный без искусственных добавок, является источником клетчатки и может способствовать здоровому пищеварению. Важно учитывать способы приготовления и качество ингредиентов, чтобы извлечь максимальную пользу из этих продуктов.
Фото: commons.wikimedia.org/Marianne Casamance (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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