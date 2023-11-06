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Назван фактор, повышающий риск инсульта и деменции почти вдвое
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  • Опубликована сегодня в 16:52

Назван фактор, повышающий риск инсульта и деменции почти вдвое

Ученые из Каролинского института провели исследование, которое выявило, что люди, у которых биологический возраст превышает их фактический возраст, подвергаются значительно большему риску развития инсульта и деменции, особенно сосудистой.

С возрастом растет вероятность развития хронических заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания и нейродегенеративные расстройства. Ранее ученые обычно опирались на хронологический возраст, то есть количество лет, проведенных человеком на этой планете, как на приблизительный показатель биологического возраста. Однако, поскольку люди стареют с разной скоростью, хронологический возраст оказывается весьма неточным показателем, как отметила автор исследования Сара Хэгг.

В рамках нового исследования, ученые воспользовались данными 325 тысяч пациентов из Британского биобанка, которые были в возрасте от 40 до 70 лет на момент первого обследования. Для определения биологического возраста использовалось 18 биомаркеров, включая анализ липидов в крови, уровень сахара, артериальное давление, функцию легких и индекс массы тела, сообщает Газета.Ru.

Исследователи выявили, что если биологический возраст человека на пять лет превышает его фактический возраст, то риск развития сосудистой деменции или инсульта увеличивается на 40%. Биологический возраст может быть изменен путем внесения изменений в образ жизни и, при необходимости, приема лекарств. Важно отметить, что это исследование является наблюдательным, и поэтому невозможно установить причинно-следственные связи. Тем не менее, полученные результаты указывают на то, что улучшение биомаркеров старения может отсрочить начало многих заболеваний.

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