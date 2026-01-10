Пляжи отошли на второй план: Крым превращается в круглогодичную здравницу

Курортный сезон 2025 года стал для Крыма показателем устойчивого роста и изменения туристических приоритетов. Всё больше гостей рассматривают полуостров не только как место отдыха, но и как территорию восстановления здоровья и круглогодичного туризма. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на итоги, подведённые профильным комитетом регионального парламента.

Ставка на оздоровительный туризм

По словам председателя комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Романа Тихончука, именно оздоровительное направление сегодня становится ключевым для региона. Значительная часть туристического потока формируется за счёт гостей, приезжающих с конкретными медицинскими и профилактическими целями. Это отражает изменение структуры спроса и повышает роль санаторно-курортной отрасли.

"Сегодня набирает оборот туризм, связанный со здоровьем… У нас вообще 51% наших гостей выбирают основной задачей приезда в Крым оздоровление и санаторно-курортное лечение", — отметил председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук.

Такой показатель, по его словам, подтверждает востребованность крымских лечебных программ.

Природные ресурсы и специализация регионов

Крым, как подчеркнул Тихончук, располагает разнообразным природным потенциалом, который используется с учётом медицинской специализации территорий. Южный берег полуострова традиционно выбирают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы благодаря климату и инфраструктуре. Западный Крым востребован за счёт лечебных грязей и солей, применяемых для восстановления опорно-двигательного аппарата, а также мужского и женского здоровья.

Такая дифференциация позволяет равномерно распределять туристические потоки и развивать курорты не только в высокий сезон. В результате регион усиливает позиции как всероссийская здравница, ориентированная на разные категории отдыхающих.

Возвратные туристы и уровень удовлетворённости

Отдельное внимание в итогах года уделяется лояльности гостей. По данным комитета, подавляющее большинство туристов возвращается на полуостров повторно.

"Отрадно заметить, что 94% туристов у нас возвратных, то есть это люди, которые уже не первый раз приезжают в Крым", — подчеркнул Роман Тихончук.

Более 90% туристов, по его словам, удовлетворены ожиданиями от отдыха. Речь идёт о качестве сервиса, ценовой политике и уровне предоставляемых услуг. Эти показатели, как считает глава комитета, формируют устойчивый интерес к региону и подтверждают правильность выбранного вектора развития отрасли.

Разнообразие форм отдыха и инфраструктурные проекты

Помимо санаторно-курортного направления, в Крыму активно развиваются и другие виды туризма. Востребованы активный горный отдых, агро- и гастротуризм, а также винные маршруты. Всё больший интерес вызывает пеший туризм, чему способствует реализация масштабных инфраструктурных проектов.

В частности, продолжается развитие Большой крымской тропы, которая пройдёт с запада на восток республики, охватив семь муниципальных районов и шесть городских округов.

"За 2025 год 52 километра тропы было обустроено в районе Судака. Три этапа сделано — установлены информационные указатели, обустроены места для отдыха, пешеходные маршруты", — рассказал Тихончук.

По его оценке, такие проекты меняют облик полуострова и повышают его туристическую привлекательность.