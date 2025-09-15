Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мозг после смерти: открытие ученых
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:44

Изоляция разрушает мозг не хуже вредной еды: как защитить себя

Доктор Прашант Катакол рекомендует йогическое дыхание для здоровья мозга

Острота ума и хорошая память — качества, которые большинство людей стремится сохранить как можно дольше. Как отмечает индийский нейрохирург Прашант Катакол, посвятивший профессии более трёх десятилетий, именно небольшие ежедневные привычки способны надолго поддержать здоровье мозга.

Специалист, ушедший на пенсию после 33 лет практики, признался, что главный его вывод прост: "используй или потеряешь". По его словам, мозг нуждается в постоянных вызовах. Поэтому он советует ежедневно осваивать новые навыки — будь то решение головоломки или выбор необычного маршрута для прогулки.

Отдельное внимание врач уделяет дыханию. Он рассказал, что обучает пациентов простому йогическому упражнению: нужно удобно сесть, сосредоточить взгляд в точке между бровями, затем вдохнуть на четыре счета, задержать дыхание на четыре и выдохнуть на четыре. По его словам, такая практика успокаивает ум и помогает ему оставаться "моложе".

Не менее важной привычкой он считает социальные связи. По мнению Катакола, изоляция оказывает на мозг не меньшее разрушительное воздействие, чем нездоровое питание. Поэтому он рекомендует поддерживать общение, чаще встречаться с друзьями, вступать в новые сообщества и не забывать смеяться вместе.

