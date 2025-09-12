7 килограммов за считаные недели: почему Чейз Крисли стремительно теряет вес

В новом эпизоде реалити-шоу The Chrisleys: Back to Reality, вышедшем 9 сентября, Чейз Крисли признался, что его здоровье резко ухудшилось. 29-летний сын Тодда и Джули Крисли рассказал, что сильно похудел, так как "не может удержать в желудке буквально ничего".

"Чувак, моё здоровье ухудшается. Не знаю, может, всё, что я делал раньше, даёт о себе знать", — сказал он деловому партнёру Кэри Перселлу, намекнув на прошлые проблемы с алкоголем.

Постоянные приступы и обследования

В эпизоде показаны флешбэки: Чейз выходит из-за стола в ресторане или останавливает машину, чтобы его вырвало.

"Я просто буквально ничего не могу удержать в себе. Даже воду. Это ужасно", — признался он.

По словам его девушки Джоди Лейн Фурнер, состояние Чейза ухудшается постепенно, несмотря на попытки скорректировать его питание. Однако сам он отказывается верить, что это поможет.

Врачи планируют провести обследование желудка и желчного пузыря, а также сделать компьютерную томографию мозга, чтобы исключить опухоль.

Семейная тревога

В телефонном разговоре из тюрьмы его отец Тодд Крисли рассказал, что проблемы с желудком у сына начались около четырёх лет назад и только усугубились. По его словам, Чейз похудел примерно на 7 килограммов.

"Ты выясняешь, что не так, исправляешь это и продолжаешь жить дальше", — заметил Тодд.

Няня Фэй считает, что приступы могут быть связаны с тревожностью, усталостью или любовью Чейза к острой пище, но близкие всё равно обеспокоены.

"Это уже не мой брат"

Сестра Чейза, Саванна Крисли, в исповеди сказала:

"Я боюсь, что с Чейзом что-то случится. Чейз — это не Чейз. Он — пустая оболочка. Я уже похоронила брата".

По её словам, худоба и круги под глазами изменили его настолько, что она едва узнаёт его.