Болезнь вейперов перестала быть редкостью: последствия, о которых не предупреждают

Употребление вейпов представляет серьёзную угрозу для здоровья и может приводить к тяжёлым, а иногда необратимым заболеваниям лёгких и психики. Об этом заявил врач-психиатр и нарколог Василий Шуров в интервью программе "Что это было" на телеканале RTVI, подробно объяснив, почему электронные сигареты нельзя считать "безопасной альтернативой" курению.

Вейпы как инструмент никотиновой зависимости

По словам специалиста, распространение вейпов — это прежде всего маркетинговая стратегия, ориентированная на подростков. Яркие вкусы, отсутствие резкого запаха и иллюзия безвредности формируют раннюю никотиновую зависимость.

"Это маркетинговый ход по вовлечению подростков в никотиновую зависимость", — подчеркнул Василий Шуров.

В результате молодые люди начинают регулярно употреблять никотин в больших дозах, не осознавая последствий для организма.

Тяжёлые болезни лёгких и дыхательная недостаточность

Нарколог отметил, что последствия вейпинга проявляются гораздо быстрее, чем при классическом курении. Уже за несколько лет у подростков и молодых взрослых могут развиться тяжёлые поражения дыхательной системы.

"Сегодня из-за вейпинга молодые люди за несколько лет "накуривают” тяжёлые проблемы с лёгкими и дыхательную недостаточность, как у стариков. Это просто катастрофа", — заявил врач.

Отдельно он упомянул так называемую болезнь вейперов — тяжёлую форму пневмонии, которая может привести к инвалидности и длительной утрате трудоспособности.

Опасность ароматизаторов и "пищевых добавок"

Особую тревогу у специалистов вызывает состав жидкостей для вейпов. Несмотря на то что многие компоненты позиционируются как пищевые добавки, при вдыхании они оказывают разрушительное воздействие на лёгочную ткань.

"Когда ты ими ингалируешься, они бомбардируют твои лёгкие, сурфактанты, разрушают альвеолы, нарушают иммунитет. Что толку писать, что это пищевые добавки? Мы же едой не дышим", — пояснил Шуров.

Такие вещества повреждают альвеолы, снижают местный иммунитет и повышают риск тяжёлых инфекций.

Психозы и влияние на подростковый мозг

Врач также обратил внимание на влияние вейпинга на психику. По его словам, сочетание никотина, энергетиков и недосыпа может спровоцировать острые психотические состояния у подростков.

"Привозят родители, думают, что он наркотиков объелся. Он просто всю ночь курил, пил энергетики и не спал. Для молодого мозга этого достаточно, чтобы был психоз", — рассказал нарколог.

Запреты и меры государства

Василий Шуров считает, что вейпы давно пора полностью запретить. Он отметил, что сегодня дети могут начинать "парить" уже с 12 лет, зачастую без какого-либо контроля со стороны взрослых.

Напомним, что 17 декабря Государственная дума РФ приняла закон, согласно которому с 1 сентября 2026 года будет запрещена продажа вейпов и табачной продукции на остановках общественного транспорта. Исключение сделано только для населённых пунктов, где существует единственная точка продажи табака.