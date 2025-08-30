Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:28

Молчание диетологов: почему краткосрочное голодание опасно для здоровья

Врачи предостерегают: голодание опасно для здоровья и психики

Мода на краткосрочное голодание и "разгрузочные дни" продолжает набирать популярность, однако врачи предупреждают: у подобных практик есть немало скрытых рисков. Несмотря на распространённое мнение о пользе временного отказа от пищи, медицинские данные говорят об обратном — положительного эффекта для обмена веществ в большинстве случаев не наблюдается.

Психологические последствия

Главная опасность таких методов кроется в их воздействии на психику. Ограничения в еде способны провоцировать стресс, усиливать тревожность и вызывать резкие перепады настроения. Для некоторых людей это становится толчком к формированию расстройств пищевого поведения. В итоге вместо улучшения самочувствия человек получает эмоциональную нестабильность и дополнительное давление на нервную систему.

"Голодание способно провоцировать стресс и негативные эмоции, а также повышать уровень тревожности", — сказала врач-терапевт и нутрициолог Ольга Корхова.

Опасность переедания

Ещё одна распространённая ловушка — переедание после периода воздержания. Пропущенные приёмы пищи нередко компенсируются избыточным количеством калорий. Организм, испытывавший дефицит, стремится восполнить его, и человек съедает больше, чем нужно. В результате предполагаемая польза от разгрузочного дня сводится на нет.

Дефицит питательных веществ

Регулярные голодания могут негативно сказаться и на физическом состоянии. Снижение калорийности неизбежно ведёт к уменьшению поступления витаминов и минералов. Организм начинает работать "в долг", и это быстро отражается на общем самочувствии: возникают головные боли, усталость, снижение работоспособности.

Индивидуальная реакция организма

Важно помнить, что реакция на подобные практики всегда индивидуальна. Кто-то переносит кратковременное воздержание относительно спокойно, но у многих проявляются серьёзные побочные эффекты. Врачами отмечается: регулярные эксперименты с голоданием без контроля специалиста способны нанести больше вреда, чем пользы.

