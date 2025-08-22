Старый матрас и освежители: скрытые опасности для здоровья в спальне, о которых не задумываются

Как бы мы не заботились о своём доме, некоторые вещи могут скрывать опасности для здоровья, особенно в спальне. Американский гастроэнтеролог Саурабх Сетхи назвал три основных предмета, которые стоит заменять или менять регулярно, чтобы избежать неприятных последствий для организма.

Старые подушки

Подушки — это место, где накапливаются:

пылевые клещи,

пот,

аллергены.

Это превращает подушку в рассадник бактерий, что может привести к неприятным запахам и даже кожным инфекциям. Также влажность, будь то от слюны, пота, пролитых жидкостей или влажных волос, способствует росту плесени и грибка. Это особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Кроме того, со временем наполнитель подушки разрушается, и она становится:

плоской,

комковатой,

неудобной для сна.

Это может вызвать:

боли в шее,

головные боли,

бессонницу.

"Регулярно меняйте подушки, чтобы избежать проблем со здоровьем", — советует Сетхи.

Освежители воздуха

Многие считают освежители воздуха необходимыми для создания уюта в спальне, но это может быть опасно для здоровья. Исследования показали, что 86% освежителей воздуха содержат фталаты — химические вещества, связанные с:

риском для репродуктивного здоровья,

астмой.

Кроме того, такие средства могут выделять:

формальдегид,

бензол,

толулол.

Эти летучие органические соединения раздражают дыхательные пути, вызывая:

кашель,

хрипы,

одышку.

Они также могут увеличить риск хронических заболеваний и даже рака.

"Если хотите освежить воздух — выберите натуральные средства или проветривайте комнату", — рекомендует Сетхи.

Старые матрасы

Как и подушки, матрасы накапливают:

пыль,

омертвевшие клетки кожи,

клещей и аллергены.

Это загрязняет воздух в спальне, что может привести к:

аллергическим реакциям,

проблемам с дыханием.

Кроме того, старый матрас может привести к болям в спине и ухудшению качества сна.

"Меняйте матрас каждые 7-10 лет для поддержания здоровья", — советует эксперт.

Что делать?

Чтобы улучшить качество сна и снизить риски для здоровья: