Старый матрас и освежители: скрытые опасности для здоровья в спальне, о которых не задумываются
Как бы мы не заботились о своём доме, некоторые вещи могут скрывать опасности для здоровья, особенно в спальне. Американский гастроэнтеролог Саурабх Сетхи назвал три основных предмета, которые стоит заменять или менять регулярно, чтобы избежать неприятных последствий для организма.
Старые подушки
Подушки — это место, где накапливаются:
- пылевые клещи,
- пот,
- аллергены.
Это превращает подушку в рассадник бактерий, что может привести к неприятным запахам и даже кожным инфекциям. Также влажность, будь то от слюны, пота, пролитых жидкостей или влажных волос, способствует росту плесени и грибка. Это особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей.
Кроме того, со временем наполнитель подушки разрушается, и она становится:
- плоской,
- комковатой,
- неудобной для сна.
Это может вызвать:
- боли в шее,
- головные боли,
- бессонницу.
"Регулярно меняйте подушки, чтобы избежать проблем со здоровьем", — советует Сетхи.
Освежители воздуха
Многие считают освежители воздуха необходимыми для создания уюта в спальне, но это может быть опасно для здоровья. Исследования показали, что 86% освежителей воздуха содержат фталаты — химические вещества, связанные с:
- риском для репродуктивного здоровья,
- астмой.
Кроме того, такие средства могут выделять:
- формальдегид,
- бензол,
- толулол.
Эти летучие органические соединения раздражают дыхательные пути, вызывая:
- кашель,
- хрипы,
- одышку.
Они также могут увеличить риск хронических заболеваний и даже рака.
"Если хотите освежить воздух — выберите натуральные средства или проветривайте комнату", — рекомендует Сетхи.
Старые матрасы
Как и подушки, матрасы накапливают:
- пыль,
- омертвевшие клетки кожи,
- клещей и аллергены.
Это загрязняет воздух в спальне, что может привести к:
- аллергическим реакциям,
- проблемам с дыханием.
Кроме того, старый матрас может привести к болям в спине и ухудшению качества сна.
"Меняйте матрас каждые 7-10 лет для поддержания здоровья", — советует эксперт.
Что делать?
Чтобы улучшить качество сна и снизить риски для здоровья:
- Регулярно меняйте подушки и матрасы.
- Используйте натуральные способы освежения воздуха — например, эфирные масла.
- Периодически проветривайте спальню и следите за чистотой.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru