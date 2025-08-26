Очередь не за картошкой, а к врачу: что происходит на рынке в Пензе

24.08.2025 в 14:08

Свадьба на сцене и богатыри в колясках: как Саранск объединил семьи со всей России

В Саранске состоялось торжественное открытие III Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур и креативных индустрий "Мы вместе!". Уникальность нынешнего форума заключалась в его семейном формате — мероприятие объединило более 5000 участников из одиннадцати регионов России, включая Башкортостан, Чувашию, Алтайский край, Москву и Санкт-Петербург.

23.08.2025 в 23:08

ДТП с опасным грузом: столкновение на нижегородской трассе привело к взрыву и человеческим жертвам

Крупная авария с трагическими последствиями произошла 23 августа на федеральной трассе М-12 в Арзамасском районе Нижегородской области. В результате столкновения грузового автомобиля, перевозившего опасный груз, с автовозом произошел мощный взрыв цистерны со сжиженной углекислотой. На месте скончался водитель грузовика.

23.08.2025 в 11:27

Будущее Прикамья: как комплексная застройка меняет облик столицы региона

В рамках рабочего визита в Пермский край министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин ознакомился с ходом реализации ключевых градостроительных проектов, формирующих новый облик столицы Прикамья. В инспекционной поездке его сопровождал губернатор региона Дмитрий Махонин.

22.08.2025 в 23:20

Абсолютный лидер в мировой атомной энергетике: ключевые темы встречи Путина с ядерщиками

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Саров провел встречу с ведущими специалистами атомной отрасли, приуроченную к 80-летию отечественной ядерной промышленности. В своем выступлении глава государства подчеркнул стратегическую роль атомного комплекса, в котором сегодня задействовано почти полмиллиона человек.

22.08.2025 в 15:00

Прорыв для автопрома: как саратовский завод избавит Россию от импортной зависимости

В Саратовской области реализуется масштабный проект по импортозамещению в автомобильной промышленности. На базе предприятия АО "Резинотехника" в Балакове создается первая в стране производственная линия по выпуску изделий из политетрафторэтилена (ПТФЭ) — уникального материала с высочайшими показателями скольжения и химической стойкости.

18.08.2025 в 18:38

Стало известно, как Марий Эл отметит свой юбилей

Республика Марий Эл начинает подготовку к празднованию 105-летия со дня своего образования. На заседании оргкомитета под руководством лавы региона Юрия Зайцева обсудили план мероприятий. В программу вошло около 50 мероприятий, включая концерт Всемарийских детских коллективов на сцене Марийского театра оперы и балета.

17.08.2025 в 22:36

Дорога будущего: как изменится путь к аэропорту Ижевска

Правительство РФ выделит Удмуртии дополнительно 723 миллион рублей на реконструкцию автодороги "Ижевск-Аэропорт". Соответствующее софинансирование в таком же объеме предусмотрено и из регионального бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов. Проект включает расширение 3,1-километрового участка до четырех полос.

17.08.2025 в 17:11

Помнит войну, но забыла дорогу домой: как искали 110-летнюю бабушку в лесу

В Нижегородской области завершились успехом масштабные поиски 110-летней Анастасии Юрченко, которая три дня провела в лесу. Пенсионерка, страдающая деменцией и рассеянным склерозом, 14 августа ушла из дома в деревне Малое Туманово и потерялась. Как сообщили в поисково-спасательной группе "Рысь-Арзамас", женщину обнаружили живой 17 августа.

