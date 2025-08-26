Очередь не за картошкой, а к врачу: что происходит на рынке в Пензе
Вместо скучных лекций — живое общение с врачами и возможность бесплатно проверить здоровье. Летняя акция "Островок здоровья" стартует в Пензе и продлится три месяца.
Где и когда проходит акция
Проект организован специалистами Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Что можно проверить бесплатно
На площадке акции все желающие смогут:
- измерить артериальное давление;
- определить индекс массы тела;
- сдать экспресс-тесты на уровень глюкозы и холестерина;
- проверить внутриглазное давление;
- узнать уровень насыщения крови кислородом;
- рассчитать сердечно-сосудистый риск;
- получить консультацию врача по медицинской профилактике.
Отдельный блок посвящён дерматологии: специалист осмотрит новообразования на коже и даст рекомендации.
График работы "Островка здоровья"
Первое мероприятие состоится 5 июня. Далее акция будет проходить по четвергам:
- Июнь — 19, 26
- Июль — 3, 10, 17, 24, 31
- Август — 7, 14, 21, 28
