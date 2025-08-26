Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Выраженный сколиоз у пациента на приеме у врача
Выраженный сколиоз у пациента на приеме у врача
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:27

Очередь не за картошкой, а к врачу: что происходит на рынке в Пензе

В Пензе стартовала акция с бесплатными медобследованиями

Вместо скучных лекций — живое общение с врачами и возможность бесплатно проверить здоровье. Летняя акция "Островок здоровья" стартует в Пензе и продлится три месяца.

Где и когда проходит акция
Проект организован специалистами Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Что можно проверить бесплатно
На площадке акции все желающие смогут:

  • измерить артериальное давление;
  • определить индекс массы тела;
  • сдать экспресс-тесты на уровень глюкозы и холестерина;
  • проверить внутриглазное давление;
  • узнать уровень насыщения крови кислородом;
  • рассчитать сердечно-сосудистый риск;
  • получить консультацию врача по медицинской профилактике.

Отдельный блок посвящён дерматологии: специалист осмотрит новообразования на коже и даст рекомендации.

График работы "Островка здоровья"
Первое мероприятие состоится 5 июня. Далее акция будет проходить по четвергам:

  • Июнь — 19, 26
  • Июль — 3, 10, 17, 24, 31
  • Август — 7, 14, 21, 28

