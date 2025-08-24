Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Рыба робало
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:01

Съешьте это, чтобы помолодеть: рыба для тех, кто заботится о здоровье мозга и сердца

Учёные назвали робало одной из самых полезных рыб Средиземноморья

Рыба — один из самых полезных продуктов питания. Она богата белком, витаминами группы B, витамином D и незаменимыми жирными кислотами омега-3, которые укрепляют сердце, сосуды, иммунитет и даже мозг.

Среди множества видов особого внимания заслуживает робало — малоизвестный в России, но невероятно популярный в странах Средиземноморья: Италии, Франции, Испании и Греции. Его называют одним из самых здоровых видов рыбы в мире.

Чем полезен робало

  • Полноценный белок — содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые организму.

  • Источник лизина — аминокислота для здоровья костей и мышц, а также синтеза гормонов и ферментов.

  • Омега-3 в изобилии — защищает сердце, снижает давление, укрепляет иммунитет и препятствует накоплению холестерина.

  • Польза для мозга — поддерживает работу нервной системы и снижает риск болезни Альцгеймера.

  • Минералы и витамины — селен, магний, калий, фосфор и витамин D делают рыбу незаменимой для здоровья.

Как приготовить робало

У рыбы мягкий вкус и нежная текстура, поэтому она идеально подходит для запекания и приготовления на гриле.

  • Запекание: в духовке при 200 °C с овощами и травами в течение 35–40 минут.

  • Гриль: минимум масла, максимум пользы и аромата.

  • Фритюр или панировка: вкусно, но добавляет лишние жиры, поэтому лучше как редкое угощение.

Включив робало в рацион, вы получите блюдо, которое любят в Средиземноморье за вкус, лёгкость и огромную пользу для здоровья.

